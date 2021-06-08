Mühür artık genç muhtarların elinde Güneydoğu’nun en genç muhtarı Diyarbakır’da seçildi 21 yaşındaki muhtarın hedefi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup istihdam oluşturmak

Diyarbakır genelinde önceki gün 12 ilçe 31 mahallede yapılan muhtarlık seçimlerinde Sur ilçesi Alipaşa Mahallesinde dedesinden babasına geçen muhtarlığa babasının vefat etmesinden dolayı aday olan 21 yaşındaki Abdulkadir Sular seçildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en genç muhtarı olan Sular, hedefinin mahallesinde işsiz olan gençleri iş sahibi yapmak olduğunu söyledi.

Diyarbakır genelinde önceki gün 12 ilçede bulunan 31 mahallede, farklı nedenlerden dolayı boşalan muhtarlıkların belirlenmesi için ara seçim heyecanı yaşandı. Sur ilçesi Alipaşa Mahallesinde mevcut muhtar Behzat Sular’ın (57) vefatından dolayı muhtarlık mührü geçici süreyle oğlu Abdulkadir Sular’a (21) teslim edilirken, Sular önceki gün yapılan muhtarlık seçimlerinden 203 oy alarak muhtarlık mührünü kaptırmayarak Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en genç muhtarı oldu.

Bilecek Üniversitesi Siyaset Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Sular, mahallesinde çok yoksulun olduğunu belirterek onlara yardımların rahat ulaşılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.



“Vaatlerde bulunmama gerek yok, milletin eksiklerini biliyorum”

Muhtarlığı seçmesinin tek sebebinin mahallede yapılan hizmetler ve devamının gelmesi için olduğunun altını çizen Sular, “Dedem 20 yıl muhtarlık yaptı, ardından babam da 20 yıl muhtarlık yaptı ve babam vefat edince yarım kalan hizmetleri tamamlamak için aday oldum. Vaatlerde bulunmama gerek yok, milletin eksiklerini biliyorum bunu tamamlamak için buradayım. Mahallemizde yardıma muhtaç insan çok, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız var. Onlara daha iyi bir hizmet ve yaşam sunabilmek için buradayız. Tek hedefim yoksulluğu durdurmak, bunun için valilik, belediyelerimiz ve yardım kuruluşlarımızdan destek alacağız hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Mahallemizde işsiz gençlerimiz çok, bunun içinde kötü alışkanlıklardan onları uzak tutarak iş sahibi olmaları için gereken girişimlerde bulunacağım” diye konuştu.

Muhtar Sular, konuşmasının ardından mahallesinde bulunan esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, kendisine oy verdikleri için teşekkür etti.

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