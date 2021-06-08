BAL’da tarihi sezon başlıyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) pandemi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sıkıştırılmış fikstürle oynatılmasına karar verilen 20202021 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Diyarbakır takımları, 4.bölge 3. Ve 4.grupta mücadele edecek. Günün tüm maçları saat 17.00’da başlayacak.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi dile kolay 1.5 sezonluk aranın ardında bugün yeni bir heyecanla başlayacak. Koronavirüs nedeniyle Mart 2020’de ara verilen ligin yeni formatına göre 108 takım sıkıştırılmış fikstür ile mücadele verecek. 27’şer takımlı 4 bölgeden oluşan ilk etap maçları sonunda grup birincileri ikinci aşamaya kalacak. Çeyrek, yarı ve final maçları tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanarak 4 takım 3.Lig’e yükselecek. Çift devreli lig üsülüne göre oynanacak ilk etap maçları ÇarşambaPazar şeklinde arka arkaya yapılarak 27 Haziran’a kadar tamamlanmış olacak.



Diyarbakır takımlarının maçları bugün

Diyarbakır takımları 4.bölgede 3 ve 4. gruplarda mücadele edecek. 3. grupta bugün saat 17.00’da Silvan 21SporDiyarbakırspor ve Bismil 21SporÇınar Belediyespor maçları oynanacak. 3 takımdan oluşan 4. grup ise bugün Bağlar BelediyesporMazıdağı Fosfatspor karşılaşmasına sahne olacak. Bu iki grupta ikinci hafta maçları 13 Haziran Pazar günü oynanacak. Yine saat 17.00’da başlayacak mücadelelerde DiyarbakırsporBismil 21Spor ve Çınar BelediyesporSilvan 21Spor maçlarının heyecanı yaşanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.