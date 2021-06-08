Diyarbakır’da itfaiye ekipleri, araca giren yılanı doğaya bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da itfaiye ekipleri, araca giren yılanı doğaya bıraktı

İHA

Diyarbakır’da itfaiye ekipleri, araca giren yılanı doğaya bıraktı

Diyarbakır'da bir araç içinde fark edilen ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yaklaşık 1 metre 20 santim uzunluğundaki yılan doğaya bırakıldı.
İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayapınar Dr. Sıtkı Göral Caddesi’nde vatandaşların ihbarı sonucu araç içinde fark edilen yaklaşık 1 metre 20 santim uzunluğunda yılanı, titiz bir çalışmanın ardından canlı şekilde yakaladı. İtfaiye ekiplerinin, çalışması sonucu yakalanan yılan daha sonra kentteki yerleşim alanlarının dışında doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DİSKİ, Mezopotamya Caddesi’nde altyapı çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER DİSKİ, Mezopotamya Caddesi’nde altyapı çalışmalarına ...
Makam Dağı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Makam Dağı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi
Evlat hasreti çeken anne: “Oğlumu kaçırıp sattılar”
YEREL HABERLER Evlat hasreti çeken anne: “Oğlumu kaçırıp sattılar”
İntihar kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı
YEREL HABERLER İntihar kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı
Boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulundu
YEREL HABERLER Boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulundu
Şehit ve gazi yakınlarından devlete 'katil' diyen Ahmet Şık'a sert tepki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz: “Bu devlet yarına bırakır ama hiçbir hainin yanına bırakmaz”
YEREL HABERLER Şehit ve gazi yakınlarından devlete 'katil' diyen ...
DÜ ve eğitimciler birliği sendikası arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER DÜ ve eğitimciler birliği sendikası arasında iş ...
Narko-terör operasyonu ile 168 ton esrar yapımı önlendi
YEREL HABERLER Narko-terör operasyonu ile 168 ton esrar yapımı ...
Diyarbakır’da kapkaç şüphelisi saklandığı evde polisin operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kapkaç şüphelisi saklandığı evde ...
BAL’da tarihi sezon başlıyor
YEREL HABERLER BAL’da tarihi sezon başlıyor
Hacıbaba Pastaneleri Diyarbakırspor'un yanında
YEREL HABERLER Hacıbaba Pastaneleri Diyarbakırspor'un yanında
Başkan Beyoğlu’ndan Bağlar Belediyespor’a moral yemeği
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan Bağlar Belediyespor’a moral ...
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara çekirgesi görüldü
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara ...
Mühür artık genç muhtarların elinde Güneydoğu’nun en genç muhtarı Diyarbakır’da seçildi 21 yaşındaki muhtarın hedefi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup istihdam oluşturmak
YEREL HABERLER Mühür artık genç muhtarların elinde Güneydoğu’nun en ...
Kalbi duran SMA'lı Meryem, kalp masajıyla hayata döndü
YEREL HABERLER Kalbi duran SMA'lı Meryem, kalp masajıyla hayata ...
Rimena Giyim tasarımcısından yaza uygun kombinler
YEREL HABERLER Rimena Giyim tasarımcısından yaza uygun kombinler
Çocuklarıyla yürüyen kadının çantasını kapıp, kaçtı
YEREL HABERLER Çocuklarıyla yürüyen kadının çantasını kapıp, kaçtı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu, 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu, 5 ...
Diyarbakır'da baraj gölünde kano keyfi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da baraj gölünde kano keyfi
7 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 7 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Epilepsi hastası kayıp genç bulundu
YEREL HABERLER Epilepsi hastası kayıp genç bulundu
Diyarbakırlı ressam Öznur’ın resim sergisi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı ressam Öznur’ın resim sergisi
Evlat nöbeti tutanlara gönülleri ile destek oldular Nevşehir’den gelen Görmeyenler Derneğinden evlat nöbeti tutan ailelere destek
YEREL HABERLER Evlat nöbeti tutanlara gönülleri ile destek ...
Bağlar Belediyesi’nden Karacadağ Yaylalarına yol hizmeti
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden Karacadağ Yaylalarına yol ...