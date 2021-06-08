Kayapınar Belediyesi’nden Çocuk Oyun Sokağı

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçe Belediyesi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yönelik oyun alanlarını artırmak amacıyla Peyas Mahallesi’ndeki atıl bir alanda Çocuk Oyun Sokağı yapmaya başladı.

Kayapınar ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, bir ay önce yapımına başlanan ilçenin en büyük Çocuk Oyun Sokağı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Sokakta, basketbol, minyatür kale, masa tenisi, satranç alanı, mini golf, geleneksel çizgi oyunları, iki adet survivor parkurunun yer aldığı sokaktaki çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Koç, sokağın en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.



“Emeğimiz sizin içindir”

Çocuklar için ilçeye bir oyun sokağı yapımına başladıklarını altını çizen Kaymakam Koç, “Bu oyun sokağında çocuklarımız güzel zaman geçirecekler. Çocuklar hem fiziken hem de ruhen kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar. İnşallah mutlu bir toplum oluşturmak için Kayapınar Belediyesi olarak bizler elimizden gelen her şeyi yapacağız. Emeğimiz sizin içindir. Parkımızı çok kısa bir süre içerisinde tamamlayarak, çocuklarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Kaymakam Koç, oyun sokağında incelemelerde bulunurken, yanına gelen vatandaşlarla bir süre sohbet ederken, vatandaşlar da, oyun sokağından dolayı Kaymakam Koç’a teşekkür ederek, oyun sokağı sayısının artırılmasını talep etti.

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