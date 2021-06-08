İntihara kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MUHAMMED DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır'ın Silvan silahla intihara kalkışan kardeşlerden Rengin Şimşek'in ardından ağabeyi Muhammed Şimşek de bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Muhammed Şimşek'in cenazesi, yapılacak otopsinin ardından Beypınar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2021-06-08 16:29:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.