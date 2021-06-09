Diyarbakırspor başarılı 4 milli sporcuyu transfer etti

Diyarbakırspor Dünya, Avrupa, Balkan, Türkiye Şampiyonalarını bünyesine kattı.

TFF Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan futbol takımının yanı sıra Atıcılık, Kick Boks ve Karate branşlarında Türkiye Milli takımlarda görevlerini başarı ile temsil eden 4 milli sporcu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Siyabend Aydın Diyarbakırspor kulübünün Lokomotifi olan futbol takımının yanı sıra çeşitli branşlarda faaliyet gösteren milli sporcuları bünyelerine katarak maddi ve manevi tüm desteklerini vereceklerini belirtti.



Diyarbakırspor amatör branşlarına ilk kez maddi destek veren kulüp oldu

Diyarbakırspor yönetimi, Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele edecek futbol takımının yanı sıra 3 ayrı branşta daha mücadele etme kararı alırken karate, atıcılık, kick boks gibi amatör branşlarına maddi destek vererek 53 yıllık mazisi bulunan Diyarbakırspor kulüp tarihinde bir ilki de yaparak büyük örnek sergiledi. Kulüp Başkanı Siyabend Aydın 3 ayrı branşta mücadele veren 4 başarılı milli sporcusu milli atıcı Ömer Akgün, milli karateci Sena Kızılaslan, milli kick boks sporcuları Ceren Kaçar ve Merve Kalemli ile bir araya gelerek protokol imzaladı.



“Futbolun yanı sıra başarılı 3 amatör branşta da var olmak istiyoruz”

3 ayrı branşta faaliyet gösterecek olan 4 milli sporcular ile kulüp binasında bir araya gelen Başkan Aydın, Diyarbakırspor sadece futbol kulübü olmadığını spor kulübü olduğunu kaydetti. Aydın, “Elbette Diyarbakırspor’un lokomotif branşı futboldur. Ancak diğer branşlarda da var olmak istiyoruz. Atıcılık, kick boks ve karate gibi 3 başarılı amatör branşta mücadele eden 4 Diyarbakırlı genç başarılı ve yetenekli milli takımlarda bizleri temsil eden milli sporcularımız ile bir araya gelerek protokol imzaladık. 3 ayrı ayrı branşlarda mücadele eden 4 Diyarbakırlı genç ve milli gurularımızın elleri tutarak ve yanlarında olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Tabi ki şampiyonlukları ve başarıların yanı sıra bu milli gururlarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak, bize nasip olması ayrı gurur ve mutluluktur. Milli sporcularımıza daha iyi başarılar kazanmaları için ve ekstra teşvik etmek için başarılarına göre prim vererek, maddi ve manevi her zaman yanlarında destek olamaya devam edeceğiz” dedi.



Diyarbakırspor 4 şampiyonu bünyesine kattı

53 yıllık mazisi bulunan Diyarbakırspor Kulübü 3 ayrı milli takımlarda görev yaparak başarılı bir şekilde mücadele veren 4 milli sporcularının başarıları ise Havalı Tüfek Erkekler kategorisinde Cumhuriyet tarihinin ilk Olimpiyat Kotasını alarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil etme hakkını kazanan Milli Atıcı Ömer Akgün, Diyarbakır Karate spor tarihinde Avrupa Karate Şampiyonasında temsil eden Balkan ve Türkiye Karate Şampiyonlukları kazanan Milli Karateci Sena Kızılaslan, Kick Boks Avrupa Kupasında temsil eden ve Türkiye Şampiyonlukları bulunan Milli Kick Bokscusu Ceren Kaçar ve Merve Kalemli’yi bünyesine katarak büyük bir başarıya daha imza atan Diyarbakırspor sırası ile başarılı başka branşlarında bünyesine katacak.

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