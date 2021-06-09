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Diyarbakır’da Bilgi Evi’ndeki minik mucitlerin ürünleri beğeni topladı

İHA

Diyarbakır’da Bilgi Evi’ndeki minik mucitlerin ürünleri beğeni topladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi’nde eğitim gören minik mucitlerin ürünleri beğeni topladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, salgın sürecinde evde kalmak zorunda kalan minik öğrenciler için farklı etkinlikler düzenledi. Eğitmenler, Bilgi Evi öğrencilerine, hayal dünyaları geliştirmek amacıyla Fen ve Teknoloji dersi kapsamında farklı icatlar yapmaları için teşvik etti. Minik mucitler, oda ışığını kıran gözlük, çarpışmayan arabalar, şişeden çeşmeler, özgün kalemler ve daha birçok projeyi hayata geçirdi. Çocukların ellerinde hayat bulan birbirinden farklı ürünler, Bilgi Evi Sergi Salonu’nda sergilendi.

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