Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

ABD, Türkiye'nin de aralarında olduğu 61 ülkeye seyahat uyarısını gevşetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbetine AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 646'ıncı gününde de sürerken, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ailelere destek ziyaretinde bulunarak karanfil verdi. Ailelerle tek tek görüşen heyet hikayelerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.