Diyarbakırspor farkla koştu

Diyarbakırspor, pandemi nedeniyle sıkıştırılmış bir fikstür ile oynatılan Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ndeki ilk maçta Silvan 21Spor'u deplasmanda 30 yenerek lige farklı galibiyetle başladı.

Uzun yıllar Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligde mücadele ettikten sonra 2013 yılında ilk kez profesyonel liglere veda eden Diyarbakırspor, 9 sezon sonra mücadele ettiği deplasmanlı lige net bir galibiyetle başladı. Silvan ilçe stadında oynanan maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı. Polis, tribüne girmek isteyen taraftarları pandemi nedeniyle yasak olduğu gerekçesiyle dışarı çıkardı. Diyarbakırsporlu taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayarak tel örgülere bayraklar astı ve saha dışından destek verdi. Diyarbakırspor, ilk golünü 42. dakikada Sercan Bıyıklı ile bularak ilk yarıyı 10 önde tamamladı, 65. dakikada Cengiz Argüç skoru 20'a taşıdı. 80. dakikada ise Oğulcan Aktaş 30 ile son sözü söyledi. BAL 3. Grupta oynanan diğer maçta Çınar Belediyespor ile Bismil 21Spor 11 berabere kaldı.

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