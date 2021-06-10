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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zerzevan Kalesinde göz kamaştıran gün batımı

İHA

Zerzevan Kalesinde göz kamaştıran gün batımı

Diyarbakır ile Mardin arasında, Çınar ilçesi sınırları içinde yer alan tarihî yapı ve askerî yerleşim alanı olarak bilinen Zerzevan Kalesinde gün batımı göz kamaştırdı. Zerzevan Kalesine giden fotoğraf sanatçıları tarihi alanda gün batımını fotoğrafladı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin gün batımı fotoğrafları Diyarbakır Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından çekildi. Yaz mevsiminin başlamasıyla beraber gün batımı fotoğraflarını çekmek için toplanan fotoğraf severler deklanşöre tarihe tanıklık eden Zerzevan Kalesi için bastı. Dört mevsim ayrı bir görsel şölen sunan kaleyi fotoğraflamak için Trabzon’dan gelen fotoğrafçı Metin Öztürk, “Diyarbakır bir sevdadır dediler, bizde başımız gözümüz üstüne dedik, görmeye geldik. Bu kadim şehre geldiğimden beri hayranlığımı anlatamam. 3 bin yıllık bir kalede gün batımı fotoğrafları çekmek tahmin ettiğimden daha güzel bir anı oldu benim için” dedi. Fotoğraf sanatçısı Metin Öztürk tarafından çekilen gün batımı kareleri görenlerin gözlerini kamaştırdı.
Tarihi mekanlara ilgisi olan herkesin gelip görmesi gerektiğini aktaran fotoğrafçı Öztürk, “Ülkemizin her yerinden bir tarih fışkırıyor, ısrarla bütün arkadaşlarıma gelip görmeleri gerektiğini söylüyorum. Her fotoğraf karesi ayrı bir tat, bu tarihi mekanın her mevsimini fotoğraflayan Fotono21 Fotoğraf Derneği’ni ayrıca tebrik ederim" diye konuştu.
DiyarbakırMardin karayolunun 45. kilometresinde bulunan kale yoldan 124 metre yükseklikte, amacına uygun olarak kayalık bir tepede inşa edilmiş. Bölge halkı tarafından bilinen bu tarihi mekan, son yıllarda turistlerin de ilgisini çeker duruma geldi. Roma'nın sınır garnizonu olarak kullandığı bu yapının tarihi Asur dönemine kadar giderken, 639 yılında İslam ordularının fethine kadar kesintisiz olarak kullanıldığı biliniyor. Kalenin içindeki Mithras tapınağı dünyada ortaya çıkarılmış son tapınak olarak biliniyor. Özellikle 2014 yılında başlayan arkeolojik kazılarla kalede ortaya çıkarılan yeni yapılar insanları buraya çekiyor. Bu kazılarda 12 metre yüksekliğinde, bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, kilise, saray, konut, kaya mezarları, hamamlar, tahıl ve silah depoları ile 54 su sarnıcı ortaya çıkarıldı. 2017 yılında bulunan Mitras tapınağı günümüzde kalenin en çok ilgi çeken yapısı konumunda. Zerzevan Kalesi ve içerisinde yer alan Mithras tapınağı 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine de girdi.

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