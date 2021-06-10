Kayıp epilepsi hastası bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde kaybolan epilepsi hastası, zihinsel engelli R.Ö. (18), ekiplerin yaptığı çalışmayla bulundu. Çalışmalarda 6 dron ve arama köpekleri de kullanıldı.

Çüngüş ilçesinin kırsal Aydınlı Mahallesi'nde yaşayan epilepsi hastası ve zihinsel engelli R.Ö.'nün kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma asayiş, komando, güvenlik korucuları, AFAD ekipleri ve vatandaşların da katılımıyla arama çalışması başlatıldı. 6 dron ve 2 arama köpeğinin kullanıldığı çalışmayla R.Ö., bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.Ö., hastaneye götürülerek tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2021-06-10 10:14:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.