Vali Münir Karaloğlu Kızılap aşevinde incelemelerde bulundu Karaloğlu: “Bu gönül işidir, gönüllülük olmazsa, bu işler olmaz”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kızılay tarafından Dicle üniversitesi kampüsü içerisindeki 5 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulu aşevini ziyaret etti. Yeni açılan aşevinde incelemelerde bulunan Karaloğlu, 10 bin kişilik kapasitesi ve modern görüntüsü ile öne çıkan aşevindeki üretim ve depolama alanlarını tek tek gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Karaloğlu, Kızılay’ın önemine vurgu yaptı. Kızılay’ı, savaşta ve barışta hem yurt içinde hem de yurt dışında milletin yüz akı olarak nitelendiren Karaloğlu, Kızılay’ın gönüllükle bu faaliyetleri yerine getirdiğini, ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda yoğun bir gayret içerisinde olduğunu ve gönüllü olunmadan bu hizmetlerin yapılamayacağını söyledi. Özellikle aşevlerine değinen Karaloğlu, aşevlerinin yalnızca maddi durumu kötü olan insanlar için değil maddi durumu olsa dahi fiziksel gücü olmayan yaşlılar, engelliler, evsizler ya da doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda herkes için önemli bir alan olduğunu dile getirdi. Karaloğlu, Kızılay’ın bağışlarla hizmetlerine devam ettiğini ifade ederek vatandaşlara Kızılay’a yönelik gıda ve nakdi yardım çağrısında bulundu. G

Geçtiğimiz Ramazan ayı boyunca günlük 3 bin 200 kişiye hizmet sunan Diyarbakır aşevinde hali hazırda yaşlı, hasta, engelli, yetim ve kimsesiz olmak üzere günlük 1000 kişiye üç çeşit yemek hizmeti veriliyor. Ayrıca, olağanüstü durumlarda aşevi 20 bin kişiye yemek çıkartılabilecek kapasiteye sahip.

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