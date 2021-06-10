Küçük Hatice 647 gündür yolunu gözlediği ağabeyine 'teslim ol' çağrısında bulundu

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin Diyarbakır’da 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 647’inci gününe girerken, anne ve babasıyla birlikte ağabeyi Mustafa’nın yolunu gözleyen 10 yaşındaki Hatice Biçer, HDP ve PKK’dan korkmadıklarını ağabeyi gelinceye kadar nöbette olacağını söyledi. Biçer, “Ben ağabeyimi çok özledim bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum” dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 647 gündür aralıksız devam ederken annesi Ayşegül babası Rauf Biçer ile birlikte ağabeyi Mustafa için evlat nöbeti tutan 10 yaşındaki Hatice Biçer, ağabeyinin fotoğrafıyla avunarak yolunu gözlüyor. Ağabeyini terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığını belirten küçük Hatice, “HDP suçlu olduğu için kepenklerini kapatıp kaçtı. Çünkü burada bulunan anne ve babalar haklıdır. Onlar bizim ağabey ve ablalarımızı kaçırdılar. O yüzden kepenklerini kapatıp kaçtılar. Onlarda biraz cesaret olsaydı ağabeylerimizi ve ablalarımızı bizlere getirirdiler. Suçlu oldukları için getirmiyorlar, Allah onların belalarını bir gün verecektir inşallah” dedi.



“Ben ağabeyimi istiyorum”

Ağabey ve ablalarını almadan kalkmayacaklarını belirten Biçer, “Ben ağabeyimi çok özledim ve ona hep sarılırdım. Ben ağabeyimi istiyorum. Onu almadan buradan kalkmayacağım. Zorla dağa kaçırılan ağabeyime ve ablalara seslenmek istiyorum; lütfen geri dönün, onlar sizi kandırıyorlar, sizin beyninizi yıkıyorlar, sizi bize karşı konuşturmaya çalışıyorlar. Kaçın güvenlik güçlerine teslim olun devlet size bir şey yapmaz. Gelin teslim olun” diye konuştu.

Küçük Hatice konuşmasının ardından ağabeyinin fotoğrafını kucağına alarak eyleme devam etti.

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