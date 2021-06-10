Hani Ayn-Kebir Parkında temizlik çalışması

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesi, ilçede doğal su kaynağı olan AynKebir Suyu’nun geçtiği merkez Dereli Mahallesindeki AynKebir Parkında temizlik çalışması başlatırken, vatandaşlar çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nün vermiş olduğu izin doğrultusunda ilçede doğal su kaynağı olan AynKebir Suyu’nun geçtiği merkez Dereli Mahallesindeki AynKebir Parkında temizlik çalışması başlattı. Hani ilçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel ile birlikte ekipler park içerisindeki temizlik, ağaç budama ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlar yapılan çalışamadan dolayı Başkan Lale ve Kaymakam Yüksel’e teşekkür etti.

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