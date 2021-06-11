Diyarbakır'da otomobilden ateş açılan Mehmet öldü 

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden silahla ateş açılan Mehmet Polat (24), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Polat, iddiaya göre, yolda yürürken, otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polat, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Polat, kurtarılamadı. Polisin silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin belirlenip, yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-06-11 10:40:35



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