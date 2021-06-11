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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bismil çiftçileri sulama sorunları için bir araya geldi

İHA

Bismil çiftçileri sulama sorunları için bir araya geldi

Batman Sağ Sahil Barajı, Bismil ilçesi tarafındaki sulama sorunları ile ilgili çiftçiler Pamuk Üreticileri Birliği Konferans salonunda bir araya geldi. Sorunlarını sıralayan birlik ve üyeleri, yetkililerden çözüm istedi.
Batman Sağ Sahil Barajı Bismil ilçesi tarafındaki sulama ile ilgili barajdaki su kapasitesi ve hidroelektrik santralının çalışmasıyla ilgili sorunları görüşmek üzere Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, DSİ Sulama Birliği Başkanı Oktay Kılıç, Bismil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remzi Çekiç, Mega Çırçır Fabrikası sahibi Musa Çelebi, muhtar ile çiftçiler katıldı. Bismil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remzi Çekiç, yaptığı açıklamada, "Bismil’de 1 milyon 400 bin dönüm tarımsal arazi var. Fakat 1 milyon 90 bin dönüm ÇKS’ye kayıtlıdır. Çiftçi kayıt yapmıyor. Kayıt yapmamasının nedeni, toplulaştırma sorunu, elektrik sorunu yada köylüler arasında arazi paylaşımı gibi sorunlar nedeniyle Bismil’de 310 bin dönüm arazi çiftçiler tarafında ilçe tarıma kayıt yapılmamış durumda. Çiftçi başvuruda bulunmuyor” dedi.
Tüm dünyada gıda ihtiyacı arttıkça, tarımsal sulama ihtiyacının da aynı oranda artmaya devam ettiğini ifade eden Çekiç, "Basınçlı sulama sistemleri, suyun etkin ve tasarruflu olarak kullanılabildiği sistemlerdir. Bismil’de başvurular yeterli düzeyde değildir. Ayrıca bilinçsiz sulamadan kaynaklanan drenaj problemlerinin oluşmasına engel olur. Özellikle su kaynaklarımızın kıt olduğu ve sulanabilecek arazilerimize yetmediği düşünüldüğünde, modern sulama sistemleri mevcut su kaynaklarımızla daha fazla alanda sulu ziraat yapmak ve daha fazla ürün elde etmek için hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.
Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini dile getiren Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural ise, “Çiftçilerle yaptığımız görüşmelerde Batman Sağ Sahil Barajı Bismil tarafında toplam 175 bin dönüm arazi sulanmaktadır. Suyun tasarrufuz kullanılması ve Batman Barajı Hidroelektrik santralının çalışması nedeniyle tarlalara su sıkıntısı yaşayacağı öngörülerek, 21 köyün çiftçileriyle toplantı yaptık. Bu senenin tarlalarda sıkıntısız yaşanması için çiftçilerin ortak görüşüyle bu üç madde sıraladık. Suyu tasarruflu kullanacağız. Tarlalarımıza giderek, sulamacıları uyaracağız, Sulama Birliği Başkanı Oktay Kılıç, tarla sahiplerini uyaracak. Muhtar ve çiftçilere gerekli hem mesajla ve yerinde kontrollerle inceleme yapacak. Suyu gereksiz harcanan yani kurallara uymayanları cezai müeyyide uygulanacak ve Batman Barajı Termik Santralı 2 aylığına mutlaka durdurulması gerekir. Aksi takdirde tarlalarımız susuzlukta kuruyacak. Sıfır ürün alacağız” diye konuştu.
Su kaynaklarının verimli kullanılması için tarlalarda kanal üzerinde gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade eden, DSİ Sulama Birliği başkanı Oktay Kılıç, yaptığı açıklamada, "Sulama birliğine kayıtlı olan, çiftçi ve muhtarlara mesajlar attık. Batman barajında yaptığımız incelemelerde, barajda suyun azaldığını tespit ettik. Kesinlikle Batman barajı elektrik termik santralı durdurmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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