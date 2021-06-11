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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik, 59 milyon liralık yatırımla SCADA merkezi kurdu

İHA

Dicle Elektrik, 59 milyon liralık yatırımla SCADA merkezi kurdu

Dicle Elektrik, 2018 yılında başlattığı ve ilk etabını Aralık 2020’de tamamladığı master projelerinden SCADA merkezini hizmete açıyor. Projeyle tüm bölgedeki şebekelerden gerçek zamanlı veri alınarak, uzaktan kumanda edilebilecek.
Dicle Elektrik, 2018 yılında başlattığı ve ilk etabını Aralık 2020’de tamamladığı master projelerinden SCADA (Denetim Kontrolü ve Veri Toplama) merkezini önümüzdeki günlerde açıyor. 29 milyon liralık bir proje ile yeni hizmet binasında kurulan SCADA Projesi sayesinde tüm belgedeki şebekelerden gerçek zamanlı veri alınarak, uzaktan kumanda edilebilecek. Bu da tüketicilerin daha kaliteli ve kesintisiz enerji almasını sağlayacak. Dicle Elektrik Operasyonel Teknolojiler Müdürü Hüseyin Kırşan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin’deki tüketicilere SCADA sayesinde daha kaliteli ve kesintisiz enerji verebileceklerini belirterek, “Bu sistem sayesinde sorumluluk bölgemizdeki dağıtım merkezleri, kesici ölçü kabinleri ve trafo merkezlerini uzaktan kumanda edebilir, buralardan bilgi alabilir duruma geldik” dedi.
SCADA Projesini 2018’de imzalanan sözleşme ile başlattıklarını ifade eden Kırşan, 59 milyon lira yatırım bedeli ile gerçekleşen projenin ilk etabının Aralık 2020’de tamamlandığını kaydetti. Kırşan’ın verdiği bilgiye göre, yer sıkıntısı yüzünden bu güne kadar fiziki olarak kurulamayan SCADA merkezi, yeni hizmet binasının tamamlanması ile kuruldu ve çalışmalar başlatıldı.

Arıza kayıt yönlendirme
Hüseyin Kırşan açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Dicle Elektrik SCADA Sistemi, Şanlıurfa’da 29, Diyarbakır’da 35 ve Mardin’de 13 olmak üzere toplam 77 dağıtım merkezi, 57 indirici trafo merkezi üzerine kurulmuştur. SCADA Kontrol Merkezi'nin de bulunduğu Diyarbakır'da, 6 bölgenin bağlı bulunduğu arıza kayıt ve yönlendirme merkezi de yer almaktadır. 24 saat kesintisiz hizmet veren bu merkez, 6 bölgeden gelen arıza bilgilerini değerlendirmektedir. Bilgi işlem altyapısı ile koordine edilen SCADA sistemi, uzaktan kontrol ve izlemeyi sağlayarak, hizmet kalitesini bir adım daha öteye taşıyan modern bir elektrik şebekesi işletimi sağlamaktadır.”

SCADA neler getirecek
SCADA Projesi ile işletimi daha verimli bir dağıtım şebekesi oluşturduklarını da kaydeden Kırşan, ilk etapta Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de elektrik arzında yaşanan iyileşmenin, 2021 yılındaki genişleme yatırımları ile kısa sürede Batman, Siirt ve Şırnak’ta da yaşanacağını söyledi. Hüseyin Kırşan, SCADA’nın neler getireceğini ise şöyle anlattı:
“Elektrik dağıtım şebekesindeki hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı, trafo merkezlerinden hangi oranda güç çekildiği izlenebilmektedir. Bir arıza durumunda hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı anında görülebilmekte, sahadaki acil durum ekiplerinin arızaya hızlı müdahale etmesi sağlanmaktadır. Elektrik kesintilerine anında müdahale edilerek, kesinti süreleri en aza indirilmektedir. Dicle Elektrik dağıtım şebekesi hakkında, toplanan teknik ve istatistiksel bilgiler sayesinde, yatırım ve bakımların etkin yönetimi sağlanmaktadır. Etkin noktalarda bakım ve tamiratlar ile alternatif besleme kaynakları sayesinde teknik kayıplar azaltılmaktadır.”

“360 derece kontrol imkanı sağlıyor”
SCADA Projesi sayesinde enerji tedariğinde 360 derece kontrol imkanına kavuşulacağını belirten Operasyonel Teknolojiler Müdürü Hüseyin Kırşan, “SCADA/DMS sistemi, şebekenin online izlenmesi ve kumanda edilmesini sağlarken, aynı zamanda şebekeden elde edilen veriler ile sistem istatistikleri üzerinde mühendislik analizlerine de olanak sağlamaktadır. SCADA'nın kurulması ile; EPDK'nın dağıtım şirketlerinden talep edeceği veriler için hazırlık yapılabilecek. Dağıtım şebekesine uzaktan müdahale ve anahtarlamalar yapılabilecek. Teknik kayıpların hesaplanması ve düşürülmesi imkanı sağlanacak. Komple enerjisiz kalma gibi süreçlerde yeniden toparlanma süresi kısalacak. Acil durum ekipleri ve bakım ekiplerinin hareket kabiliyeti artacak. Elektrik dağıtımındaki tedarik sürekliliği ve teknik kalitenin takip edilmesi sağlanarak tüketicilere kaliteli enerji verilmesi imkanları artacak. Bölgedeki enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi sağlanacak. Gerek çalışanların gerekse dağıtım sistemine bağlı müşterilerin emniyeti artırılacak. İş güvenliği ve iş gücü tasarrufu ile çevreye verilen emisyon azaltılacak" diye konuştu.

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