Diyarbakır´da çağrı merkezlerinde istihdam hedefi 5 bin



Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, çağrı merkezlerinde istihdamın 3 bin 500'e ulaştığını, bu sayıyı yıl sonuna kadar 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, kentteki çağrı merkezlerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Karaloğlu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'ın genç nüfusa sahip olduğunu belirten Karaloğlu, çağrı merkezlerini, kentte istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak noktasındaki en önemli projelerden biri olarak gördüklerini söyledi. Karaloğlu, çağrı merkezlerindeki çalışan sayısını artırmaya yönelik çalışmalarının olduğunu belirtip, şu an 3 bin 500 olan istihdamı 5 bine ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR

2021-06-11 12:11:22



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