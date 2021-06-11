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Diyarbakır’da cinayet zanlısı damadın evinin etrafında TOMA’li önlem

İHA

Diyarbakır’da cinayet zanlısı damadın evinin etrafında TOMA’li önlem

Diyarbakır’da önceki akşam boşanma aşamasındaki eşi Nupelda Bayram'ın babasının evine pompalı silahlarla düzenlediği saldırıda kayınpederi Cevdet Küntaş'ın ağır yaralanmasına, kardeşi Mehmet Fesih Küntaş'ın da ölümüne sebep olan cinayet zanlısı Murat Bayram'ın ailesinin kaldığı 3 katlı eve saldırı ihbarı alan polis, TOMA, zırhlı araç ve çevik kuvvetli önlem aldı.
Olay, 9 Haziran'da gece geç saatlerde Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya üzere, Murat Bayram, boşanma aşamasında olduğu eşi Nupelda Bayram'ın, babasının evine gittiğini öğrendi. Bunun üzerine Murat Bayram, isimleri henüz öğrenilemeyen babası ve amcasını da yanına alarak, kayınpederi Cevdet Küntaş'ın evine gitti. Murat Bayram, yanında taşıdığı 2 pompalı tüfekle evin önünde havaya ateş açarak dışarı çıkmalarını istedi. Bunun üzerine kayınpeder Cevdet Küntaş ve kardeşi Mehmet Fesih Küntaş, konuşmak için kapıya çıktı. Bu sırada damat Murat Bayram ateş açtı. Kayınpeder Cevdet Küntaş ve kardeşi Mehmet Fesih Küntaş, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.
Mahallenin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan Mehmet Fesih Küntaş hayatını kaybetti, Kayınpeder Cevdet Küntaş'ın ise tedavisi sürüyor. Yaşanan olayın ardından polis ekiplerince aranan damat Murat Bayram, isimleri öğrenilemeyen babası ve amcasının kaldığı Fabrika Mahallesi'ndeki 3 katlı ev Bayram ailesi tarafından terk edildi.

Şüphelilerin evin etrafı TOMA eşliğinde nöbet tutuluyor
Saldırı yapılacağı ihbarı alan polis ekipleri de tarafların karşı karşıya gelmemesi üzerine TOMA, zırhlı araç ve çevik kuvvetlerle evin bulunduğu mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin teyakkuzda olduğu mahallede görev alan çevik kuvvet polisleri, olası bir duruma karşı kalkan ve gaz fişekleriyle hazır bekliyor. Sokak içerisinde şüpheli olarak görülen kişilere ise polis ekiplerince Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldığı öğrenildi.

Polis şüphelileri her yerde arıyor
Boşanma aşamasındaki eşi Nupelda Bayram'ın babasının evini basarak kayınpederi Cevdet Küntaş'ı ağır yaralayan ve kardeşi Mehmet Fesih Küntaş'ın da ölümüne sebep olan Murat Bayram'ı yakalama çalışmaları da sürüyor.

Şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu
Olayın yaşandığı gece olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmanın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de özel ekip kurdu. Olayı gerçekleştiren damat Murat Bayram, isimleri öğrenilemeyen babası ve amcasının yakalanmasına yönelik olarak özel ekip çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle çevresindeki yüzlerce kamerayı incelemeye alan ekipler kentin giriş ve çıkış noktalarına da cinayet zanlısı damadın eşkali bildirildi. Ekiplerin geniş çaplı çalışması sürüyor.

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