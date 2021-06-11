Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, boşanma aşamasındaki eşinin amcası Mehmet Fesih Küntaş öldürüp, kayınpederi Cevdet Küntaş'ı da yaralayan Murat Bayram ve ailesinin terk ettiği eve saldırı ihbarı polisi hareket geçirdi. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA, zırhlı araçlarla evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde 9 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Murat Bayram, boşanma aşamasında olduğu eşi Nupelda Bayram'ın, babasının evine gittiğini öğrendi. Bunun üzerine Murat Bayram, babası ve amcasını da yanına alarak, kayınpederi Cevdet Küntaş'ın evine geldi. Murat Bayram, yanında taşıdığı 2 pompalı tüfekle evin önünde havaya ateş açarak, içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi. Cevdet Küntaş ve onun kardeşi Mehmet Fesih Küntaş, konuşmak için kapıya çıkınca, Murat Bayram pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Fesih Küntaş kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Murat Bayram ile babası ve amcasının yaşadığı adrese giden ekipler, 3 katlı evin terk edildiğini saptadı.

ŞÜPHELİLERİ ÖZEL EKİP ARIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili özel ekip oluşturdu. Mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kentin giriş ve çıkış noktalarında da önlem aldı.

Bu arada, Bayram ailesinin kaldığı eve saldırı yapılacağı ihbarı alan polis ekipleri, adrese sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA ve zırhlı araçlarla evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, sokakta şüpheli gördükleri kişilere GBT sorgusu yapıyor.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-06-11 13:59:37



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