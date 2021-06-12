Diyarbakır’da göreve yeni başlayan itfaiye erleri tarihi mekanları gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında göreve yeni başlayan 75 itfaiye eri düzenlenen etkinlikte kent merkezi ile Eğil ilçesindeki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı rehberler eşliğinde İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman ve 27 şehit sahabe kabirlerinin bulunduğu alan, Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı, Kervansaray, Diyarbakır Kent Müzesini gezen itfaiye erlerine tarihi ve kültürel mekanlarıyla ilgili bilgi verildi. İtfaiye erleri merkezdeki tarihi yerlerin yanı sıra Eğil'de bulunan peygamber kabirleri, Asur Kalesi ve Kral Kaya mezarları ile Dicle Baraj gölünü de rehberler eşliğinde gezerek yakından görme fırsatı yakaladı.

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