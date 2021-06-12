DİSKİ, mahallelerdeki su sorunlarını çözmeye devam ediyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir İlçesi Gürdoğan Mahallesi’nde yer alan 15 bin metreküplük kapasiteye sahip içme suyu deposunu faal hale getiriyor.

DİSKİ, kentin içme suyu kapasitesini arttırmak için Gürdoğan Mahallesi’nde geçmiş yıllarda İlbank tarafından yapımına başlanan ancak tamamlanmayan içme suyu deposunda çalışma başlattı. Çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulunun personelden bilgi alan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Deponun işlevsel hale getirilmesiyle kent merkezini besleyen içme suyu kapasitemiz artacak ve Gürdoğan Mahallesi bölgesinde bulunan yeni yapıların içme suyu sorunu çözülecek" dedi.

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