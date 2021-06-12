CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya geldi

İHA

CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Masası heyeti, Diyarbakır Ticaret Borsasını (DTB) ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Ekonomi Masası heyeti, Diyarbakır’da Ticaret Borsasını ziyaret etti. Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay ile Borsa Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri tarafından karşılanan heyet ekonomik yaşanan sorun ve çözüm önerilerini görüştü. Ziyarette konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay, Ticaret Borsasının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki en eski ve köklü yerel kurumlarından biri olduğunu söyledi. Ay, "15 Ekim 1930 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla kuruluşu resmileşen Diyarbakır Ticaret Borsası 3 Mart 1931 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu günden günümüze Diyarbakır Ticaret Borsası, bölge kalkınmasına yardımcı olmak misyonu ile çalışmalarını büyük bir özveri içinde sürdürmektedir. İlimiz Diyarbakır ise stratejik ve lojistik konumuyla Ortadoğu ve Kafkaslarda önemli bir kültür ve ticaret kavşağıdır. Tüm zamanlar boyunca temel iktisadi faaliyetleri tarım ve hayvancılık olan Diyarbakır’ın topraklarının yüzde 95’i tarıma elverişlidir. Başta hububat olmak üzere, pamuk, baklagiller, meyve ve sebze yaygın olarak üretilmektedir. Diyarbakır’ın verimli arazileri hem tarım ve hayvancılık açısından, hem de tarıma dayalı sanayi açısından büyük potansiyel mevcuttur. Yaşanan Pandemi süreci ve özellikle bölgemizde bu yıl etkisini en yüksek düzeyde gösteren kuraklığın yaşanmasın tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi çok zor durumda bırakmıştır. Yağışların yarı oranda eksilmesi nedeniyle 20 milyon dönüm arazisi olan GAP bölgesinin 10 milyon dönüm arazisi tümüyle kuraklıktan etkilenmiştir. Kuraklıktan etkilenmeyen alanlarda da çiftçilerin elinde yeterli sulama imkanı olmadığı için verim kaybı yaşanmıştır. Bizler özellikle yaşanan kuraklık nedeniyle bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. En azından dönüm başına bugüne kadar girdi olan 500 lira desteklenirse üreticilerimiz önümüzdeki yıl ekim yapabilir. Aksi taktir de üretimini borçla yapmaya çalışan çiftçilerimiz desteklenmezse seneye ekim yapamazlar. Bölgemizde yapımı devam eden Silvan Barajı ve sulama alt yapı projeleri ve sulama kanallarının bir an evvel tamamlanarak faaliyete geçmesi de büyük önem taşımaktadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'de sandık eğitimi Bağlar ve Sur ilçeleriyle devam etti
YEREL HABERLER AK Parti'de sandık eğitimi Bağlar ve Sur ilçeleriyle ...
Hani Belediye Başkanı Lale öğrencilerin talebini yerine getirdi
YEREL HABERLER Hani Belediye Başkanı Lale öğrencilerin talebini ...
Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat dövüldü
YEREL HABERLER Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat ...
STK’larla 'Diyarbakır'ın Fethi' etkinlikleri değerlendirildi
YEREL HABERLER STK’larla 'Diyarbakır'ın Fethi' etkinlikleri ...
DİSKİ, mahallelerdeki su sorunlarını çözmeye devam ediyor
YEREL HABERLER DİSKİ, mahallelerdeki su sorunlarını çözmeye devam ...
Diyarbakır’da kaçak hafriyata geçit yok
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kaçak hafriyata geçit yok
Evlat nöbetindeki anne oğluna teslim olması için çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne oğluna teslim olması için ...
Diyarbakırspor ikinci sınavında
YEREL HABERLER Diyarbakırspor ikinci sınavında
60´ından sonra dünyayı gezdi; gelen yakınlarına Güneydoğu'yu tanıtıyor
YEREL HABERLER 60´ından sonra dünyayı gezdi; gelen yakınlarına ...
Diyarbakır’da düğün sonrası atılan hava fişekler yangına neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da düğün sonrası atılan hava fişekler ...
Bağlar Belediyespor Batman'da 3 puan arıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor Batman'da 3 puan arıyor
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 kişi ...
Düğün sonrası atılan havai fişek yangına neden oldu
YEREL HABERLER Düğün sonrası atılan havai fişek yangına neden oldu
Damadın, eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladığı olayda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Damadın, eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini ...
HDP'li Leyla Güven'in 22 yıllık hapis cezası onandı
YEREL HABERLER HDP'li Leyla Güven'in 22 yıllık hapis cezası onandı
Diyarbakır’da göreve yeni başlayan itfaiye erleri tarihi mekanları gezdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da göreve yeni başlayan itfaiye erleri ...
Kulp'ta şehit güvenlik korucuları için anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kulp'ta şehit güvenlik korucuları için anma programı ...
HDP'li Leyla Güven'in 22 yıl 3 ay hapis cezasına istinaftan onama 
YEREL HABERLER HDP'li Leyla Güven'in 22 yıl 3 ay hapis cezasına ...
'Kız kaçırma' kavgasında amcasını öldürdü
YEREL HABERLER 'Kız kaçırma' kavgasında amcasını öldürdü
Diyarbakır’da Afganistan uyruklu göçmen tavuk dürüm için canından oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Afganistan uyruklu göçmen tavuk dürüm ...
Galatasaray’dan Diyarbakır’daki köy okuluna malzeme desteği
YEREL HABERLER Galatasaray’dan Diyarbakır’daki köy okuluna malzeme ...
Silvan'da amca ile yeğen arasında kız kaçırma kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Silvan'da amca ile yeğen arasında kız kaçırma ...
Cumhurbaşkanı çağrısıyla pandemiye kafa tuttu, yeni işyerleriyle 300 ek istihdam sağladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı çağrısıyla pandemiye kafa tuttu, yeni ...
Diyarbakır’da zabıta ekipleri reyonlarda künye kontrolü yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da zabıta ekipleri reyonlarda künye ...