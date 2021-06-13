Diyarbakır’da kısıtlama sessizliği

Diyarbakır’da korona virüsle mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile cumartesi saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Diyarbakır hayalet kente dönüştü. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi başta olmak üzere birçok noktada sessizlik hakim oldu. Caddelerin boş kaldığı kentte görevliler ve izinli olanların haricinde alışveriş ihtiyacını karşılamak isteyenler yürüme mesafesinde marketlere gitti. Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında uygulamalarını sürdürdü.

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