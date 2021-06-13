Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çermik Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Çermik ilçesinde 6 ay süreyle yaptıkları takip sonucunda uyuşturucu satıcılığı yapan 6 şüpheliyi belirledi. Sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada esrar, metamfetamin ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu satışı yapmak' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Levent BOZTEPE
2021-06-13 13:00:14
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