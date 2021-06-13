Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü Şubesi görkemli katılımla açıldı

Diyarbakır’da 37 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, pandemi döneminde İstanbul’da 8. şubesini Beylikdüzü'nde dev organizasyonla açtı.

Diyarbakır’da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, İstanbul’da 8. şubesini görkemli bir şekilde açtı. Eski Tarım Bakanı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Özel Yetkili Ağır Ceza Başkanı Ömer Günaydın, AK Parti Gençlik Kolları MKYK ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mücahit Süleyman Daldallı, AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Celal Dengiz, AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mahsun Melikoğlu, Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Veysel Sert, İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, Medyanın Merkezi sahibi Ahmet Beşenk, Erdemliler Hareketi Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, Ünlü Ses Sanatçısı Ferman Akdeniz ve Samet Akdağ, Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Mali İşlerden Sorumlu AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Hacıbaba Pastaneleri Finansal Direktörü Ömer Elaldı, ve vatandaşların katılımıyla halaylarla kurdele kesildi. Pandemi sürecine rağmen açılışlara devam eden ve İstanbul’da 7. şubesini, Türkiye’de ise 23’üncü şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri, Beylikdüzü Beykent şubesine 9 milyon TL yatırım yaparak tatlı kültürünü dünyaya yaymak üzere gelen taleplere göre açılışlara devam ederek, yurt dışında da açılışlar yapılacağı müjdesini verdi.

Açılış kurdelesini kestikten sonra açıklamalarda bulunan eski Tarım Bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Hacıbaba Pastanesi'nin Diyarbakır’da doğup büyüdüğünü, şimdi ise dünya seyahatine çıktığını aktardı. Eker, “Diyarbakır’da geliştirdiği lezzetleri bütün Türkiye’ye tanıtma ve anlatma çabasında. Bu çalışmanın önemli bir basamağı İstanbul Beylikdüzü’ndeki 8. pastanenin açılışı. Tebrik ediyorum, Diyarbakır lezzet coğrafyasının önemli merkezlerinden birisidir, lezzet için orada her şey var. Çünkü insanlığın ilk topluluk alanında yaşadığı yer Diyarbakır” dedi.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı ise baştan beri söyledikleri şeyin en iyisini en ucuza üreteceklerini söyledi. Elaldı, “Fiyat farkı demiyoruz en iyisi en ucuza diyoruz. Biz dünyaya kaliteyi ucuza satmaya çıktık. İstanbul’da başarı dedik geldi şimdide dünya diyoruz” diye konuştu.



“Dubai’den başlayarak dünyaya açılacağız”

Hacıbaba Pastaneleri Finansal Direktörü Ömer Elaldı, İstanbul’da 8., Türkiye genelinde 23’üncü şube açtıklarını ve Dubai ile dünyaya açılacağı müjdesini verdi. Elaldı, “Değerli misafirlerimizin katılımıyla dünyaya açılacağımız kurdeleyi kestik bugün. Nasip olursa ayakları uğurlu gelir katılan misafirlerimizin. Bizi destekleyen misafirlerimiz ve müşterilerimize teşekkür ediyorum, İnşallah hayırlara vesile olur yeni şubemiz. Şubeleşmeye devam edeceğiz, ilk hedefimiz buradan müjde olsun yaz bitmeden Dubai’de başlayarak dünyaya açılacağız. Soğuk baklavayı ilk yaptığımızda Diyarbakır’a kazandırdığımızı düşünüyorduk, daha sonra talep ve gelen yorumlara bakılırsa Türkiye’ye soğuk baklava ve soğuk kadayıfı tanıttık. Türkiye bu lezzetten mahrum kalmıyor, inşallah dünyada kalmayacak” şeklinde konuştu.

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