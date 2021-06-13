Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü Şubesi görkemli katılımla açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü Şubesi görkemli katılımla açıldı

İHA

Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü Şubesi görkemli katılımla açıldı

Diyarbakır’da 37 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, pandemi döneminde İstanbul’da 8. şubesini Beylikdüzü'nde dev organizasyonla açtı.
Diyarbakır’da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, İstanbul’da 8. şubesini görkemli bir şekilde açtı. Eski Tarım Bakanı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Özel Yetkili Ağır Ceza Başkanı Ömer Günaydın, AK Parti Gençlik Kolları MKYK ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mücahit Süleyman Daldallı, AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Celal Dengiz, AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mahsun Melikoğlu, Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Veysel Sert, İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, Medyanın Merkezi sahibi Ahmet Beşenk, Erdemliler Hareketi Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, Ünlü Ses Sanatçısı Ferman Akdeniz ve Samet Akdağ, Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Mali İşlerden Sorumlu AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Hacıbaba Pastaneleri Finansal Direktörü Ömer Elaldı, ve vatandaşların katılımıyla halaylarla kurdele kesildi. Pandemi sürecine rağmen açılışlara devam eden ve İstanbul’da 7. şubesini, Türkiye’de ise 23’üncü şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri, Beylikdüzü Beykent şubesine 9 milyon TL yatırım yaparak tatlı kültürünü dünyaya yaymak üzere gelen taleplere göre açılışlara devam ederek, yurt dışında da açılışlar yapılacağı müjdesini verdi.
Açılış kurdelesini kestikten sonra açıklamalarda bulunan eski Tarım Bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Hacıbaba Pastanesi'nin Diyarbakır’da doğup büyüdüğünü, şimdi ise dünya seyahatine çıktığını aktardı. Eker, “Diyarbakır’da geliştirdiği lezzetleri bütün Türkiye’ye tanıtma ve anlatma çabasında. Bu çalışmanın önemli bir basamağı İstanbul Beylikdüzü’ndeki 8. pastanenin açılışı. Tebrik ediyorum, Diyarbakır lezzet coğrafyasının önemli merkezlerinden birisidir, lezzet için orada her şey var. Çünkü insanlığın ilk topluluk alanında yaşadığı yer Diyarbakır” dedi.
Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı ise baştan beri söyledikleri şeyin en iyisini en ucuza üreteceklerini söyledi. Elaldı, “Fiyat farkı demiyoruz en iyisi en ucuza diyoruz. Biz dünyaya kaliteyi ucuza satmaya çıktık. İstanbul’da başarı dedik geldi şimdide dünya diyoruz” diye konuştu.

“Dubai’den başlayarak dünyaya açılacağız”
Hacıbaba Pastaneleri Finansal Direktörü Ömer Elaldı, İstanbul’da 8., Türkiye genelinde 23’üncü şube açtıklarını ve Dubai ile dünyaya açılacağı müjdesini verdi. Elaldı, “Değerli misafirlerimizin katılımıyla dünyaya açılacağımız kurdeleyi kestik bugün. Nasip olursa ayakları uğurlu gelir katılan misafirlerimizin. Bizi destekleyen misafirlerimiz ve müşterilerimize teşekkür ediyorum, İnşallah hayırlara vesile olur yeni şubemiz. Şubeleşmeye devam edeceğiz, ilk hedefimiz buradan müjde olsun yaz bitmeden Dubai’de başlayarak dünyaya açılacağız. Soğuk baklavayı ilk yaptığımızda Diyarbakır’a kazandırdığımızı düşünüyorduk, daha sonra talep ve gelen yorumlara bakılırsa Türkiye’ye soğuk baklava ve soğuk kadayıfı tanıttık. Türkiye bu lezzetten mahrum kalmıyor, inşallah dünyada kalmayacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama
Bağlar Belediyesi, Karacadağ’ın altyapı sorununu ortadan kaldırıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, Karacadağ’ın altyapı sorununu ...
Diyarbakır’da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kısıtlama sessizliği
Bağlar Belediyesinden engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşım hizmeti
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden engelli ve yaşlı vatandaşlara ...
Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 ...
Diyarbakır´da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 ...
Diyarbakır’da AFAD gönüllülerine doğada eğitim
YEREL HABERLER Diyarbakır’da AFAD gönüllülerine doğada eğitim
CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya ...
DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Silvan Barajında ön yüz beton imalatına başladık”
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Silvan Barajında ön yüz ...
AK Parti'de sandık eğitimi Bağlar ve Sur ilçeleriyle devam etti
YEREL HABERLER AK Parti'de sandık eğitimi Bağlar ve Sur ilçeleriyle ...
Hani Belediye Başkanı Lale öğrencilerin talebini yerine getirdi
YEREL HABERLER Hani Belediye Başkanı Lale öğrencilerin talebini ...
Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat dövüldü
YEREL HABERLER Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat ...
STK’larla 'Diyarbakır'ın Fethi' etkinlikleri değerlendirildi
YEREL HABERLER STK’larla 'Diyarbakır'ın Fethi' etkinlikleri ...
DİSKİ, mahallelerdeki su sorunlarını çözmeye devam ediyor
YEREL HABERLER DİSKİ, mahallelerdeki su sorunlarını çözmeye devam ...
Diyarbakır’da kaçak hafriyata geçit yok
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kaçak hafriyata geçit yok
Evlat nöbetindeki anne oğluna teslim olması için çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne oğluna teslim olması için ...
Diyarbakırspor ikinci sınavında
YEREL HABERLER Diyarbakırspor ikinci sınavında
60´ından sonra dünyayı gezdi; gelen yakınlarına Güneydoğu'yu tanıtıyor
YEREL HABERLER 60´ından sonra dünyayı gezdi; gelen yakınlarına ...
Diyarbakır’da düğün sonrası atılan hava fişekler yangına neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da düğün sonrası atılan hava fişekler ...
Bağlar Belediyespor Batman'da 3 puan arıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor Batman'da 3 puan arıyor
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 kişi ...
Düğün sonrası atılan havai fişek yangına neden oldu
YEREL HABERLER Düğün sonrası atılan havai fişek yangına neden oldu
Damadın, eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladığı olayda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Damadın, eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini ...
HDP'li Leyla Güven'in 22 yıllık hapis cezası onandı
YEREL HABERLER HDP'li Leyla Güven'in 22 yıllık hapis cezası onandı