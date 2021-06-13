Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2. Lig yolunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2. Lig yolunda

İHA

Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2. Lig yolunda

Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bölgesel Ligde oynadığı tüm maçları rakiplerine set vermeden kazanarak 2. Lig'e yükselme PlayOff maçlarına katılma hakkı kazandı. Statü gereği grup birincileri lige alındığı için sarımavili takının gelecek sezon 2. Ligde mücadele etmesi bekleniyor.
Serpil Karakakaş'ın antrenörlüğünde başarıdan başarıya koşan sarımavili kulübün kadın voleybol takımı, sırasıyla Silvan Gençlik, İçkale Gençlik ve Ergani Gençlik takımlarını set vermeden 30'lık sonuçlarla mağlup ederek firesiz şekilde grup şampiyonu oldu. 2. Lige yükselme PlayOff maçlarına katılma hakkı kazanan Bağlar Belediyespor'un Türkiye Voleybol Federasyonu'nun uyguladığı statü nedeniyle gelecek sezon 2. Lig'de mücadele etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şampiyonluğu Başkan Beyoğlu'na hediye ettiler
Spora ve sporcuya verdiği destek ile bilinen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ergani Gençlikspor'la oynanan son maçta eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte tribündeki yerini alarak takıma destek verdi ve maçın ardında teknik heyet ve oyuncuları elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti.
Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Ferit Tutşi, antrenör Serpil Karakaş ve oyuncular, takıma olan desteğinden dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür ederek şampiyonluğu kendisine armağan etti.

Kupaları Başkan Beyoğlu takdim etti
Şampiyon takımın sporcuları maçın ardında tribünlerin önüne gelerek sevinçlerini Başkan Beyoğlu ile paylaştı. Oyuncuların bu davranışına alkışlarla karşılık veren Beyoğlu, daha sonra eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte sahaya inerek iki takıma kupa ve madalyalarını takdim etti.
Önce Ergani Gençlikspor takımının yanına giden Başkan Beyoğlu, imzaladığı topu hediye ederek mücadelelerinden dolayı tebrik etti.
Başkan Beyoğlu, Bağlar Belediyespor'un şampiyonluk kupasını ve madalyalarını takdim ettikten sonra hatıra resmi çekti.
Kupa seremonisine Başkan Beyoğlu'nun yanı sıra eşi Dürdane Beyoğlu, Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Ferit Tutşi, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Ergün, Kayapınar İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Veysi Koyun da katıldı.
Başkan Beyoğlu, maçın ardında iki takımın oyuncularına yemek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gezmek için çıktığı köprüden dengesini kaybedip suya düştü
YEREL HABERLER Gezmek için çıktığı köprüden dengesini kaybedip suya ...
Zarokistan öğrencileri kep attı
YEREL HABERLER Zarokistan öğrencileri kep attı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı fırsata ...
DİSKİ’den yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi
YEREL HABERLER DİSKİ’den yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi
Diyarbakır’da ağır tonajlı araçlara sıkı denetim
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ağır tonajlı araçlara sıkı denetim
Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü Şubesi görkemli katılımla açıldı
YEREL HABERLER Hacıbaba Pastaneleri Beylikdüzü Şubesi görkemli ...
Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama
Bağlar Belediyesi, Karacadağ’ın altyapı sorununu ortadan kaldırıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, Karacadağ’ın altyapı sorununu ...
Diyarbakır’da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kısıtlama sessizliği
Bağlar Belediyesinden engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşım hizmeti
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden engelli ve yaşlı vatandaşlara ...
Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 ...
Diyarbakır´da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 ...
Diyarbakır’da AFAD gönüllülerine doğada eğitim
YEREL HABERLER Diyarbakır’da AFAD gönüllülerine doğada eğitim
CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya ...
DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Silvan Barajında ön yüz beton imalatına başladık”
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Silvan Barajında ön yüz ...
AK Parti'de sandık eğitimi Bağlar ve Sur ilçeleriyle devam etti
YEREL HABERLER AK Parti'de sandık eğitimi Bağlar ve Sur ilçeleriyle ...
Hani Belediye Başkanı Lale öğrencilerin talebini yerine getirdi
YEREL HABERLER Hani Belediye Başkanı Lale öğrencilerin talebini ...
Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat dövüldü
YEREL HABERLER Kiraladığı otomobille kaza yapınca, tekme tokat ...
STK’larla 'Diyarbakır'ın Fethi' etkinlikleri değerlendirildi
YEREL HABERLER STK’larla 'Diyarbakır'ın Fethi' etkinlikleri ...
DİSKİ, mahallelerdeki su sorunlarını çözmeye devam ediyor
YEREL HABERLER DİSKİ, mahallelerdeki su sorunlarını çözmeye devam ...
Diyarbakır’da kaçak hafriyata geçit yok
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kaçak hafriyata geçit yok
Evlat nöbetindeki anne oğluna teslim olması için çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne oğluna teslim olması için ...
Diyarbakırspor ikinci sınavında
YEREL HABERLER Diyarbakırspor ikinci sınavında
60´ından sonra dünyayı gezdi; gelen yakınlarına Güneydoğu'yu tanıtıyor
YEREL HABERLER 60´ından sonra dünyayı gezdi; gelen yakınlarına ...