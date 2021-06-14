DİSKİ yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon şebekesi döşüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Silvan Şube Müdürlüğü, ilçede yeni yapılaşmanın olduğu kırsal mahallelere kanalizasyon şebekesi döşemeye devam ediyor.

DİSKİ, yeni yapılaşmanın bulunduğu gölgelerde kanalizasyon şebekesinin sağlanması amacıyla yeni şebeke döşeme çalışmalarına başladı. DİSKİ, Silvan ilçesi kırsal Susuz Mahallesi ve şehir merkezi mahallelerinde yeni yapılaşma nedeniyle kanalizasyon şebekesi döşüyor. Ekipler, master planlama kapsamında ihtiyaç duyulan depo ve altyapı şebekelerini tespit ediyor. Ekiplerin Susuz Mahallesi'nde yeni yapılaşmanın olduğu bölgede yürüttüğü kanalizasyon çalışması tamamlandı.

Vatandaşlar, DİSKİ'ye yaptıkları başvurunun sonuçlandığını ve çalışmalara hemen başlandığını belirterek yetkililere teşekkür etti.

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