Yenişehir Belediyesinden çiftçiye doğal gübre desteği

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerde topladığı hayvansal atıkları, tarımsal alanda faaliyetlerini yürüten çiftçilerin tarlalarında gübre olarak kullanmalarını sağlıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci tarafından periyodik olarak kırsal mahallelerde toplanan hayvansal atıkların değerlendirilmesi için talim verildi. Kaymakam Beşikci’nin talimatları doğrultusunda harekete geçen Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı çakmak mahallesinde 975 ton doğal gübre tarlalara nakletti. Yenişehir ilçesine bağlı 36 mahallede 1 loder, 2 bekoloder, 4 kamyon, 1 kontrol aracı ve 9 personel ile toplanan 975 ton hayvansal atık mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda çiftçilere gübre olarak dağıtıldı.



Bir ayda 975 ton hayvansal gübre dağıtıldı

Hayvansal atıkta başlatılan geri dönüşüm çalışmaları ile ilgili bilgi veren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çiftçilerin doğayı korumada kendilerinin yapıtaşı olduğunu söyledi. Kaymakam Beşikci, “Ekiplerimiz tarafından başlatılan çalışmalarda 975 ton hayvansal gübre vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumak bizlerin görevidir. Unutulmamalıdır ki biz doğayı koruduğumuz sürece, doğa da bizi korur. Bu noktada hepimize bir takım görevler düşmektedir. Çevre kirliğine yol açacak davranışlardan uzak durarak ilçemizi korumalıyız. Başlatmış olduğumuz bu geri dönüşüm çalışmaları ile aynı zamanda çevremizi de koruyoruz” dedi.

Yenişehir Belediyesinin tarımsal hizmetlere büyük bir hassasiyet gösterdiğini belirten Çakmak Mahallesi sakinleri ise hayvan atıklarının tarıma kazandırılması ve çiftçilerin daha iyi şartlarda üretim yapmasına ciddi destekler sağlayan Kaymakam Beşikci’ye teşekkür etti.

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