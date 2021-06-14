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Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl dönümünü kutladı

İHA

Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl dönümünü kutladı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Pirinçlik Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Jandarmanın kuruluş gününü tebrik eden Kaymakam Koç, beraberinde getirdiği hediyeleri takdim etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının dün olduğu gibi bugün de halkın huzur ve güvenliğini sağlamakta olduğunu söyledi. Kaymakam Koç, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışan, suç ve suçlularla mücadelede dünya çapında örnek olan jandarma teşkilatımız, görevini fedakarca yerine getirmesiyle halkımızın güvenlik kuvvetlerimize olan güvenini artırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 182'nci yılına şahitlik ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, bu kutsal üniformaya emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

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