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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakırspor, üçüncü sınavına yarın çıkacak

İHA

Diyarbakırspor, üçüncü sınavına yarın çıkacak

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grupta ilk iki maçında 4 puan toplayarak zirvede yer alan Diyarbakırspor, üçüncü hafta maçına yarın çıkacak. Çınar Belediyespor ile Seyrantepe Stadında karşılaşacak olan yeşilkırmızılı takımın kritik mücadelesi saat 17.00’da başlayacak.
Bölgesel Amatör Futbol Liginde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Diyarbakır takımlarından oluşan 4. Bölge 3. Grupta lider Diyarbakırspor, 2 puanlı Çınar Belediyespor’la karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren kritik 90 dakika öncesinde Diyarbakırspor’da hedef mutlak galibiyet olarak belirlendi. Teknik Direktör Seyithan Özdaş, Bismil 21Spor beraberliği ile yara aldıklarını belirterek Çınar Belediyespor maçını kazanıp bunu telafi etmek ve önemli bir virajı aşmak istediklerini söyledi. Günün diğer maçında ise saat 17.00’da Bismil’de Bismil 21Spor ile Silvan 21Spor karşı karşıya gelecek.

Bağlar Belediyespor, günü bay geçirecek
Grupta 4. hafta maçları 20 Haziran Pazar günü oynanacak. DiyarbakırsporSilvan 21Spor ve Bismil 21SporÇınar Belediyespor maçları yine saat 17.00’da başlayacak. BAL 4. Bölge 4. Grupta yer alan Bağlar Belediyespor günü maç yapmadan bay geçirecek. Bağlar Belediyespor, 20 Haziran Pazar günü deplasmanda Mazıdağ Fosfatspor ile karşı karşıya gelecek.

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