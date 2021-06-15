Diyarbakır'da alkol ve uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için 50 yataklı iki merkez kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da alkol ve uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için 50 yataklı iki merkez kuruldu

DHA

Diyarbakır'da alkol ve uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için 50 yataklı iki merkez kuruldu


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da yapımı tamamlanan 50 yataklı Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), hasta kabulüne başladı. Merkezlerde incelemelerde bulunan Vali Münir Karaloğlu, bağımlılıkla mücadelede eksik olan ayağın tamamlandığını söyledi.
Diyarbakır'da, yapımı tamamlanan 50 yataklı AMATEM ile ÇEMATEM hasta kabulüne başladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile beraber, merkezlerde incelemelerde bulundu.
İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Karaloğlu, iki merkezin çevre illere de hizmet vereceğini ifade ederek, "Bağımlılıkla mücadele zor bir iş, zor bir süreç, çok tarafı olan bir süreç. Maddenin, uyuşturucunun imalatından arzına, sonra bulaşanın tedavisinden rehabilitasyonuna kadar, farklı ayakları olan uzun bir süreç, yorucu bir süreç. Ama Diyarbakır'da şu anda açılışını yapmış olduğumuz ve hasta kabulüne başladığımız, Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı hizmet verecek olan AMATEM ile ÇAMATEM birimlerimizle beraber, bağımlılıkla mücadelede eksik ayaklarımız tamamlanmış oldu. Bağımlılık, sadece devletin veya devletin içinde belli kurumların görevi değil, bütün toplumun topyekun mücadele etmesi gereken bir konu" dedi.
'5 AYDA 30 MİLYON KÖK KENEVİRİNİN ELE GEÇİRİLDİ'
Diyarbakır'da uyuşturucu ile ilgili yapılan mücadeleyi de aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Geçen sene Diyarbakır'da sadece jandarma bölgesinde, Jandarma Komutanlığımız tarafından 98 milyon kök kenevir yakalandı ve imha edildi. Yine geçen sene Emniyet ve Jandarma bölgemizde, polis ve jandarmamız, Diyarbakır sınırları içerisinde 60 ton toz ve kubar esrar yakaladı. Yine geçen sene 844 kişi uyuşturucu işine bulaştığı için, imal ettiği için, sattığı için, pazarladığı için Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tarafından gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanmıştı. 2021'e geldiğimizde, 2020 ile 2021'in ilk beş ayını mukayese ettiğimizde, olay sayısında geçen seneki olay sayımız toplam 5 ay içerisinde 909 iken, bu sene bin 688'e çıkmış Emniyet ve Jandarma bölgemizde. Bu ne demek, olayda yüzde 85 artış var. Bu iyi bir şey mi, bu kötü bir şey. Belki kolluk birimlerimizin çalışması, gayreti açısından iyi bir şey. Ama kentte maalesef narkotik suçlarla ilgili faaliyetlerin de devam ettiğini gösteriyor. Yine yakalanan şüpheli bakımından, geçen sene ilk 5 ayda, bin 47 kişi yakalamışız, bu sene bin 681 kişi kolluk birimlerimiz tarafından yakalanmış. Bu da yaklaşık yüzde 60'lık bir artışa tekabül ediyor. Tutuklamalara gelince, geçen sene ilk 5 ayda 253 kişi tutuklanmışken, bu sene Emniyet ve Jandarmamızın yapmış olduğu çalışmalarla, 412 kişi tutuklanmış. Bu da yüzde 62'lik bir artışa tekabül ediyor. Geçen sene ilk 5 ayda, 3 milyon 652 bin kök kenevir imha etmişiz, bu sene ilk 5 ayda 30 milyon kök kenevir, bugüne kadar Jandarmamızın yapmış olduğu çalışmalarla yakalamış ve imha etmişiz. Artış yüzde 733."
'BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE TEDAVİ AYAĞINI YÜRÜTECEK'
Kolluk kuvvetlerinin mücadelesinin yanı sıra, ikinci ayak olarak, bir şekilde maddeye bulaşıp, bağımlı hale gelenlerin tedavisi ile ilgili, Diyarbakır´daki eksiğin tamamlandığını belirten Karaloğlu; "Şimdi ikinci ayak, bir şekilde maddeye bulaşan bağımlı hale gelenlerin tedavisi ile ilgili, Diyarbakır´da eksiğimiz vardı. Şimdi Sağlık Bakanlığı´mızın AMATEM VE ÇEMATEM'i, sadece Diyarbakır´a değil, bölgeye de hizmet verecek 50 yataklı, içerisinde her türlü detayın düşünülmüş olduğu iki sağlık birimini, bağımlılıkla mücadele tedavi ayağını yürütecek iki birimimiz de oluşmuş oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-06-15 18:30:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş makinesiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş ...
Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının tedavi edileceği AMATEM ile ÇEMATEM’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının ...
Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ ...
Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine ...
Evlat nöbetindeki baba: HDP'ye destek verenler ellerini vicdanlarına koysun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: HDP'ye destek verenler ...
Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe 344 noktada 22 milyon kök kenevir ile 190 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele ...
Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba ...
Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin ...
Bismil Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim hoş geldin' hediyesi
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim ...
Doğuştan gelen hastalığına, Diyarbakır'da şifa buldu
YEREL HABERLER Doğuştan gelen hastalığına, Diyarbakır'da şifa buldu
Su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi yardımıyla ...
Diyarbakırspor, üçüncü sınavına yarın çıkacak
YEREL HABERLER Diyarbakırspor, üçüncü sınavına yarın çıkacak
Başkan Beyoğlu’ndan SSPE hastası Ferhat’a moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan SSPE hastası Ferhat’a moral ...
Diyarbakır’da 'Facebook İstasyonu' için girişimlere başlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'Facebook İstasyonu' için girişimlere ...
4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü ...
Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl ...
4 çocuk annesi, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
Almanya'da evlat nöbetindeki anneden Diyarbakır'daki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Almanya'da evlat nöbetindeki anneden Diyarbakır'daki ...
Yenişehir Belediyesinden çiftçiye doğal gübre desteği
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden çiftçiye doğal gübre desteği
Almanya'da evlat nöbetini tek başına sürdürüyordu, Diyarbakır'a gelip HDP önündeki ailelerle buluştu
YEREL HABERLER Almanya'da evlat nöbetini tek başına sürdürüyordu, ...
DİSKİ yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon şebekesi döşüyor
YEREL HABERLER DİSKİ yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon şebekesi ...
Uzmanından saç ekimine ilişkin öneriler
YEREL HABERLER Uzmanından saç ekimine ilişkin öneriler
Pratik ve çözüm odaklı belediyecilik vatandaşa güven veriyor
YEREL HABERLER Pratik ve çözüm odaklı belediyecilik vatandaşa güven ...
Diyarbakır’da terör operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terör operasyonu: 9 gözaltı