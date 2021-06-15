İntihar eden ağabeyinin fotoğrafına bakarak, intihara etmek istedi



DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sidar Gür (24), 2020 yılında intihar eden ağabeyinin fotoğrafına bakarak kendisi de intihara kalkıştı. Sidar Gür, kendisini engellemeye çalışan kız kardeşini de kesici aletle yaraladı.

Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi İsmail Beşikçi Caddesi üzerinde bulunan evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sidar Gür (24), 24 Ekim 2020 tarihinde Malabadi Köprüsü'nden atlayarak intihar eden ağabeyi Didar Gür'ün fotoğrafına bir süre bakarak, elindeki kesici aletle boynunu kesmeye başladı. Durumu fark eden kız kardeşi Semanur Gür, Sidar'a engel olmaya çalışırken kesici aletle yaralandı.

Olayı anlatan baba Müfit Gür, "24 Ekim 2020'de oğlum Dindar Gür, intihar etti. O günden sonra, oğlum Sidar ilaç kullanıyor. Bugün öğleden sonra eve gelmiş. Bir süre ağabeyinin fotoğrafına baktıktan sonra, kesici aletle boynunu kesmek istemiş. O sırada evde olan kızım Semanur, duruma müdahale etmek istemiş. Ancak kızım da yaralandı. Komşuların haber vermesi üzerine eve geldim. İki çocuğum da yaralıydı. Aldım hastaneye götürdüm. Çocuklarımın hayatlarından endişe ediyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Murat KARATAŞ,(DHA)

2021-06-15 18:37:20



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