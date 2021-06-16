Ölü bulunan Esma'nın 21 yaşındaki oğlu, cinayet şüphelisi olarak aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölü bulunan Esma'nın 21 yaşındaki oğlu, cinayet şüphelisi olarak aranıyor

DHA

Ölü bulunan Esma'nın 21 yaşındaki oğlu, cinayet şüphelisi olarak aranıyor


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, evde sırtından vurulmuş cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi Esma Yücel (35) cinayetiyle ilgili inceleme yapan polis, büyük oğlu Süleyman Yücel'in (21) olayın ardından ortadan kaybolduğunu ve evden son çıkan kişi olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi olarak Yücel'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Esma Yücel'in cenazesi ise gözyaşlarıyla toprağa verildi. 
Olay, önceki gün öğle saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 4 çocuk annesi Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, evine gidip, zili çaldı. Kapıyı açan olmayınca Yücel'in yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis, çilingir ile eve girdi. Esma Yücel'in, içeride, sırtından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yücel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Yücel'in evi ve çevresinde detaylı inceleme yapıldı. Yücel'in acı haberini alan yakınları ise bina önüne geldi.
EVDEN EN SON OĞLU ÇIKMIŞ
Esma Yücel'in ölümü ile ilgili soruşturmada polis, büyük oğlu Süleyman Yücel'in olay sonrası ortadan kaybolduğunu belirledi. Süleyman Yücel'in, evden çıkan son kişi olduğunun öne sürülmesi üzerine polis, cinayet şüphelisi olarak yakalanmasına yönelik araştırma başlattı. Ekipler, mahalle ve caddedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.
OTOPSİ RAPORUNDA 3 MERMİ 
Öte yandan Esma Yücel'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Yücel'in sırtında 2, karnında 1 mermi girişi olduğu ortaya çıktı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Esma Yücel'in cenazesi, Dicle ilçesindeki mezarlığa götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-06-16 10:18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da kanser hastası kadının adına habersiz binlerce liralık ilaç yazıldı iddiası
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kanser hastası kadının adına habersiz ...
İntihar eden ağabeyinin fotoğrafına bakarak, intihara etmek istedi
YEREL HABERLER İntihar eden ağabeyinin fotoğrafına bakarak, intihara ...
Diyarbakır'da alkol ve uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için 50 yataklı iki merkez kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da alkol ve uyuşturucu bağımlılarının ...
Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş makinesiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş ...
Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının tedavi edileceği AMATEM ile ÇEMATEM’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının ...
Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ ...
Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine ...
Evlat nöbetindeki baba: HDP'ye destek verenler ellerini vicdanlarına koysun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: HDP'ye destek verenler ...
Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe 344 noktada 22 milyon kök kenevir ile 190 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele ...
Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba ...
Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin ...
Bismil Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim hoş geldin' hediyesi
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim ...
Doğuştan gelen hastalığına, Diyarbakır'da şifa buldu
YEREL HABERLER Doğuştan gelen hastalığına, Diyarbakır'da şifa buldu
Su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi yardımıyla ...
Diyarbakırspor, üçüncü sınavına yarın çıkacak
YEREL HABERLER Diyarbakırspor, üçüncü sınavına yarın çıkacak
Başkan Beyoğlu’ndan SSPE hastası Ferhat’a moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan SSPE hastası Ferhat’a moral ...
Diyarbakır’da 'Facebook İstasyonu' için girişimlere başlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'Facebook İstasyonu' için girişimlere ...
4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü ...
Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl ...
4 çocuk annesi, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
Almanya'da evlat nöbetindeki anneden Diyarbakır'daki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Almanya'da evlat nöbetindeki anneden Diyarbakır'daki ...
Yenişehir Belediyesinden çiftçiye doğal gübre desteği
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden çiftçiye doğal gübre desteği
Almanya'da evlat nöbetini tek başına sürdürüyordu, Diyarbakır'a gelip HDP önündeki ailelerle buluştu
YEREL HABERLER Almanya'da evlat nöbetini tek başına sürdürüyordu, ...
DİSKİ yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon şebekesi döşüyor
YEREL HABERLER DİSKİ yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon şebekesi ...