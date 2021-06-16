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HDP önündeki eylemde 653´üncü gün; aile sayısı 227 oldu

DHA

HDP önündeki eylemde 653´üncü gün; aile sayısı 227 oldu


Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 653´üncü günde de sürdürdü. Aile sayısı, geçen yıl Batman´dan kaçırılan oğlu Muhammed (21) için gelen ve 2,5 ay önce de 9 yaşındaki bedensel engelli kızını kaybeden Yasemin Gönyeli ile 227 oldu. 
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos´ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar´ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra 24 aile daha çocuklarına kavuştu.
9 YAŞINDAKİ KIZINI KAYBETTİ, OĞLU İÇİN NÖBETE GELDİ
Kentte 653 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı, Batman´da kaçırılan oğlu Muhammed için gelen ve 2,5 ay önce de engelli kızı Ecrin´i kaybeden Yasemin Gönyeli ile 227 oldu. Konuşması sırasında fenalaşan Gönyeli´ye sağlık ekiplerince hemen müdahale edildi.
Yasemin Gönyeli, oğluna seslenerek, kız kardeşinin acısı nedeniyle kendisine teselli ve destek için teslim olmasını isterken, "Evladım, ne olur dön bana. Evladımı istiyorum. 11 aydır evladım kayıp. Oğlumu nasıl götürmüşlerse öyle de getirsinler. Oğlumun peşini bırakmayacağım. Kanımın son damlasına kadar oğlumu arayacağım. Hayallerim var oğlum için. Ne olur oğlum, dön bana. Senin yerin, benim yanımdır. Benim güzel evladım, kız kardeşini kaybettik. Gel derman ol bana. Yatamıyorum güzel oğlum. Ben Ecrin´i kaybettim. Kurban olurum, gel destek ol annene. Ne olur annene dön. Keşke sesini duysaydık. Askerliğe hazırlanıyordu. Batman´da HDP´ye gittim, kovmaktan beter ettiler. Oğlum, korkma, kaç. Ne olur annene gel. Sensiz ben o eve gitmiyorum oğlum. Kimse annenden önemli değil. Sen de benim için çok önemlisin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2021-06-16 14:35:15

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