Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı Çocuklarını terör örgütü PKK ve HDP’den isteyen ailelerin sayısı 228’e ulaştı Evlat nöbetine katılan anne Yasemin Gönyeli: "Oğlumu almak için Batman’da HDP’ye gittim, kovmaktan beter ettiler"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı Çocuklarını terör örgütü PKK ve HDP’den isteyen ailelerin sayısı 228’e ulaştı Evlat nöbetine katılan anne Yasemin Gönyeli: "Oğlumu almak için Batman’da HDP’ye gittim, kovmaktan beter ettiler"

İHA

Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı Çocuklarını terör örgütü PKK ve HDP’den isteyen ailelerin sayısı 228’e ulaştı Evlat nöbetine katılan anne Yasemin Gönyeli: "Oğlumu almak için Batman’da HDP’ye gittim, kovmaktan beter ettiler"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları evlat nöbeti eylemine katılımlar sürüyor. Geçen yıl Batman’dan kaçırılan 21 yaşındaki oğlu Muhammed için HDP Diyarbakır il binasına gelip eyleme katılan Yasemin Gönyeli, "Batman’da HDP’ye gittim, kovmaktan beter ettiler” dedi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 653’üncü gününde de devam ediyor. Batman’da kaçırılan 21 yaşındaki oğlu Muhammed için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ve 2.5 ay önce de 9 yaşındaki engelli kızı Ecrin’i kaybeden Yasemin Gönyeli’nin eyleme katılmasıyla çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile sayısı 228 oldu. Elinde oğlunun fotoğrafını taşıyan anne Gönyeli, evladına seslenerek, kız kardeşinin acısı nedeniyle kendisine teselli ve destek vermesini isteyerek teslim olmasını istedi.

"Oğlum gel, ne olur bayramımı bayram yap"
Oğlunun askere gitmek için hazırlık yaptığını belirten anne Gönyeli, “Evladım ne olur dön bana. Evladımı istiyorum. 11 aydır evladım kayıp. Oğlumu nasıl götürmüşlerse öyle de getirsinler. Oğlumun peşini bırakmayacağım. Kanımın son damlasına kadar oğlumu arayacağım. Hayallerim var oğlum için. Ne olur oğlum dön bana. Senin yerin benim yanımdır. Benim güzel evladım, 2.5 aydır kız kardeşini kaybettik. Gel derman ol bana. Yatamıyorum güzel oğlum. Ne olur bayramımı bayram yap. Ben Ecrin’i kaybettim. Kurban olurum gel destek ol annene. Ne olur annene dön. Keşke sesini duysaydık. Askerliğe hazırlanıyordu. Batman’da HDP’ye gittim, kovmaktan beter ettiler. Oğlum korkma kaç. Allah’ın izniyle cezaevine girmezsin. Ne olur annene gel. Sensiz ben o eve gitmiyorum oğlum. Kimse annenden önemli değil. Sen de benim için çok önemlisin" diye konuştu.
21 yaşındaki oğlu Muhammed Gönyeli’nin 11 ay önce askere gideceği için işten ayrıldıktan bir süre sonra annesinden bir miktar para alarak ticari taksiyle Diyarbakır'ın Lice ilçesine gittiği ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.
Acılı anne Gönyeli, açıklamalarının ardından evladının fotoğrafını eline alarak evlat nöbetindeki ailelere katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemde 653´üncü gün; aile sayısı 227 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 653´üncü gün; aile sayısı 227 ...
Kaymakam Koç esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Koç esnafla bir araya geldi
30 yıldır biriktirdiği 42 tespih çalındı
YEREL HABERLER 30 yıldır biriktirdiği 42 tespih çalındı
Bağlar Belediyesinden 4 koldan hizmet seferberliği
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden 4 koldan hizmet seferberliği
Ölü bulunan Esma'nın 21 yaşındaki oğlu, cinayet şüphelisi olarak aranıyor
YEREL HABERLER Ölü bulunan Esma'nın 21 yaşındaki oğlu, cinayet ...
Diyarbakır’da kanser hastası kadının adına habersiz binlerce liralık ilaç yazıldı iddiası
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kanser hastası kadının adına habersiz ...
İntihar eden ağabeyinin fotoğrafına bakarak, intihara etmek istedi
YEREL HABERLER İntihar eden ağabeyinin fotoğrafına bakarak, intihara ...
Diyarbakır'da alkol ve uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için 50 yataklı iki merkez kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da alkol ve uyuşturucu bağımlılarının ...
Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş makinesiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş ...
Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının tedavi edileceği AMATEM ile ÇEMATEM’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının ...
Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ ...
Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine ...
Evlat nöbetindeki baba: HDP'ye destek verenler ellerini vicdanlarına koysun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: HDP'ye destek verenler ...
Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe 344 noktada 22 milyon kök kenevir ile 190 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele ...
Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba ...
Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin ...
Bismil Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim hoş geldin' hediyesi
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim ...
Doğuştan gelen hastalığına, Diyarbakır'da şifa buldu
YEREL HABERLER Doğuştan gelen hastalığına, Diyarbakır'da şifa buldu
Su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi yardımıyla ...
Diyarbakırspor, üçüncü sınavına yarın çıkacak
YEREL HABERLER Diyarbakırspor, üçüncü sınavına yarın çıkacak
Başkan Beyoğlu’ndan SSPE hastası Ferhat’a moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan SSPE hastası Ferhat’a moral ...
Diyarbakır’da 'Facebook İstasyonu' için girişimlere başlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'Facebook İstasyonu' için girişimlere ...
4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü ...
Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl ...