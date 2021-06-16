Diyarbakır’da tramvay projesi için zemin etüt çalışmalarına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da tramvay projesi için zemin etüt çalışmalarına başlandı

İHA

Diyarbakır’da tramvay projesi için zemin etüt çalışmalarına başlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların uzun süredir beklediği Hafif Raylı Sistem Projesinde zemin etüt çalışmalarına başladı. Ulaşım Daire Başkanlığı, hafif raylı sistem için yürüttüğü zemin etüt çalışmalarını 7 gün içinde tamamlayacağını bildirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ucuz, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetleri sunmak için Hafif Raylı Sistem Projesinde çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığının, 2023’te hizmete sunmayı planladığı DağkapıGazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi arasında raylı sistem hattında proje çalışmaları kapsamında zeminde jeolojikjeoteknik etütlerini yaparak raporlandıracak. 14.1 kilometre uzunluğunda ve 23 istasyondan oluşacak tramvay projesinde ekipler, raylı sistem güzergahının jeolojik modelinin ortaya çıkartılması ve jeoteknik parametrelerinin elde edilmesine yönelik 6 Hazirandan itibaren sondaj çalışmaları yürütüyor.

Günlük 74 bin 342 yolcu taşıyacak
Kentin çehresini değiştirecek ve işletmeye alındığında günlük yaklaşık 74 bin 342 yolcu taşıyacak hafif raylı sistemin güzergahı boyunca 23 zemin araştırma sondajı yapılacak. Büyükşehir Belediyesinin, tramvay için belirlediği güzergahta yapılacak zemin etüt çalışmaları sonucunda, zemini kötü durumda olan yerlerde güçlendirme çalışmaları yürütülecek. Ulaşım Daire Başkanlığı, hafif raylı sistem için yürüttüğü zemin etüt çalışmalarını 7 gün içinde tamamlayacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır çiftçisine 24 milyon lira hibe desteği
YEREL HABERLER Diyarbakır çiftçisine 24 milyon lira hibe desteği
21'inci yüzyılın 21'inci yılında plaka kodu 21 olan Diyarbakır'a 552 milyonluk dev yatırım
YEREL HABERLER 21'inci yüzyılın 21'inci yılında plaka kodu 21 olan ...
Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne daha HDP önündeki evlat nöbetine katıldı Çocuklarını terör örgütü PKK ve HDP’den isteyen ailelerin sayısı 228’e ulaştı Evlat nöbetine katılan anne Yasemin Gönyeli: "Oğlumu almak için Batman’da HDP’ye gittim, kovmaktan beter ettiler"
YEREL HABERLER Çocuğunu terörün elinden kurtarmak isteyen bir anne ...
HDP önündeki eylemde 653´üncü gün; aile sayısı 227 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 653´üncü gün; aile sayısı 227 ...
Kaymakam Koç esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Koç esnafla bir araya geldi
30 yıldır biriktirdiği 42 tespih çalındı
YEREL HABERLER 30 yıldır biriktirdiği 42 tespih çalındı
Bağlar Belediyesinden 4 koldan hizmet seferberliği
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden 4 koldan hizmet seferberliği
Ölü bulunan Esma'nın 21 yaşındaki oğlu, cinayet şüphelisi olarak aranıyor
YEREL HABERLER Ölü bulunan Esma'nın 21 yaşındaki oğlu, cinayet ...
Diyarbakır’da kanser hastası kadının adına habersiz binlerce liralık ilaç yazıldı iddiası
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kanser hastası kadının adına habersiz ...
İntihar eden ağabeyinin fotoğrafına bakarak, intihara etmek istedi
YEREL HABERLER İntihar eden ağabeyinin fotoğrafına bakarak, intihara ...
Diyarbakır'da alkol ve uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için 50 yataklı iki merkez kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da alkol ve uyuşturucu bağımlılarının ...
Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş makinesiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş ...
Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının tedavi edileceği AMATEM ile ÇEMATEM’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının ...
Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ ...
Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine ...
Evlat nöbetindeki baba: HDP'ye destek verenler ellerini vicdanlarına koysun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: HDP'ye destek verenler ...
Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe 344 noktada 22 milyon kök kenevir ile 190 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele ...
Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba ...
Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin ...
Bismil Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim hoş geldin' hediyesi
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim ...
Doğuştan gelen hastalığına, Diyarbakır'da şifa buldu
YEREL HABERLER Doğuştan gelen hastalığına, Diyarbakır'da şifa buldu
Su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi yardımıyla ...
Diyarbakırspor, üçüncü sınavına yarın çıkacak
YEREL HABERLER Diyarbakırspor, üçüncü sınavına yarın çıkacak
Başkan Beyoğlu’ndan SSPE hastası Ferhat’a moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan SSPE hastası Ferhat’a moral ...