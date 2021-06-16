Diyarbakırspor tek golle yola devam dedi

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grupta lider Diyarbakırspor, 3. hafta maçında karşılaştığı Çınar Belediyespor'u ilk dakikalarında bulduğu golle 10 yenerek zirvedeki yerini korudu.

BAL 4. Bölge 3. Grupta üçüncü hafta tamamlandı. Lider Diyarbakırspor, Seyrantepe Stadında ağırladığı Çınar Belediyespor'u tek golle geçerek puanını 7'ye çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Yeşilkırmızılı takımı 3 puana taşıyan golü 3. dakikada penaltıdan Sercan Bıyıklı kaydetti.

Grupta oynanan diğer maçta Silvan Belediyespor'u 20 mağlup eden Bismil 21Spor puanını 5'e çıkarıp ikinci sırada haftayı tamamladı.

Grupta 4. hafta maçları 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Diyarbakırspor, Seyrantepe Stadında Silvan Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Çınar BelediyesporBismil 21Spor maçı ise Çınar'da oynanacak.

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