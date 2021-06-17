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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 yıllık çocuk özlemi ikili kombine tedavisi ile son buldu

İHA

9 yıllık çocuk özlemi ikili kombine tedavisi ile son buldu

Diyarbakır’da yaşayan Remziye ve Mahmut Kaya çiftinin 9 yıllık çocuk özlemi, ikili kombine tedavi yöntemi ile son buldu.
Diyarbakır’da yaşayan 29 yaşındaki Remziye ve Mahmut Kaya çifti, yumurta tembelliği ve sperm kalitesi düşüklüğü nedeniyle ikili faktörden kaynaklı çocuk sahibi olamadı. Kaya çifti, 9 yıldır birçok ile giderek çeşitli tedaviler uygulanmasına rağmen bir başarı elde edemeyince umutlarını yitirerek Diyarbakır’a döndü. Bir arkadaş tavsiyesiyle umutsuz bir şekilde Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer ile tanışan çifte ikili kombine tedavi uygulandı. Yumurta ve sperm detoks tedavileri sonrası gebelik müjdesi alan çift mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

"Hem sperm hem de yumurta detoks tedavisi uyguladık"
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastayı incelediklerinde ikili problem gördüğünü ve kombine tedavi ile gebelik elde ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız daha önce birçok yerde tüp bebek uygulaması yapmış, birçok klinikte denemeleri olmuş. Daha sonra arkadaş tavsiyesiyle kliniğimize geldi, biz de değerlendirdiğimizde hastanın ikili problem olduğunu gördük. İlki yumurta tembelliği diğeri ise sperm sayısında problem olduğunu gördük. Daha sonra hem sperm hem de yumurta detoks tedavisi uyguladık, daha sonra yumurta büyütme ardından sperm ve yumurta döllenme işlemini uyguladık. En sonra tüp bebek uygulaması yaptık, embriyo transferi gerçekleştirdik. Daha önce başarısızlık olduğu için embriyo yapıştırmayı denedik, bu şekilde embriyonun tutunma gücünü artırdık. Daha önce birçok yerde denemesi olduğu için hasta umutsuzdu, gebelik olmayacak gibi bir algısı vardı, şimdi ise gebelik elde ettiği için çok mutlu. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen kimseyi çocuksuz bırakmasın” dedi.
Anne adayı Remziye Kaya, birçok ilde tedavi olduğunu fakat başaramadıklarını, tüp bebek yaparak şu an gebe kaldığını söyledi.
Baba adayı Mahmut Kaya ise 9 yıldır evli olduğunu aktararak birçok ile giderek başarı elde edemediklerini, arkadaş tavsiyesiyle Hakan hocaya geldiklerini ve şu an eşinin gebe olduğunu belirterek Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e teşekkür etti.

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