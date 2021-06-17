Harç makinesi pervanesine kapılan işçi öldü

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR´da işçi Nesih Cengiz (29), harç makinesi kazanını temizlerken pervanelere kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Briket atölyesinde çalışan Nesih Cengiz, çalışan harç makinesi kazanını temizlemek istedi. Bir anda makinenin pervanelerine kapılan Cengiz, kazanın içerisine düşerek sıkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, harç makinesini durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontolde Cengiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cengiz´in cansız bedeni, harç makinesinin içinden çıkartılarak Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-06-17 11:21:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.