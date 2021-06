Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış iyi giyinmenin sırlarını paylaştı

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, dış görünüşün her şeyden önemli olduğunu belirterek iyi giyinmenin sırlarını açıkladı.

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, hem günlük hayatta hem de iş yaşantısında iyi bir dış görünüşe sahip olmanın sayısız faydasının olduğunu kaydederek, iyi giyinmenin önemini merak edenler için sırlarını paylaştı. Dalmış, "İyi giyindiğiniz takdirde her şeyden önce çevrenizdeki insanlarda iyi bir izlenim bırakırsınız. İnsanların sizi görünce olumlu tepki vermesi için iyi giyinmeniz şarttır. Bunun yanı sıra, uzun yıllar görmediğiniz insanların sizi iyi hatırlaması için yine iyi giyiminizle onların hafızasında yer edinmeniz gerekiyor. Daha özgüvenli olmak istiyorsanız diğer insanlardan farklı bir şekilde giyinmelisiniz. Aynaya baktığınızda harika bir görüntüye sahip olduğunuzu düşünüyorsanız şanslısınız demektir. En uygun giyim parçalarına bünyesinde yer veren Rimena Giyim ile iyi giyinmek eskiye kıyasla çok daha kolay. İltifat almayı kim sevmez, başkalarından iltifat aldığımız zaman kendimizi çok daha iyi hissederiz. Bu noktada, hiç tanımadığınız insanlardan dahi iltifat almak istiyorsanız iyi giyinmeye özen göstermelisiniz. Hayat sürprizlerle dolu, bomboş geçirdiğinizi düşündüğünüz bir günün sonunda uzun süreden bu yana görmek istediğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Ancak, o kişinin sizi özensiz ve sıradan kıyafetlerle görmesini istemezsiniz. Bu yüzden, sürprizlere hazırlıklı olmak adına her zaman iyi giyinmeye özen göstermelisiniz. Rimena Giyim kategorilerindeki ürünler sayesinde tarzınızı ve kendinizi ifade etme şansına erişeceğinizi de unutmamalısınız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.