Bağlar Belediyesinden prestijli spor tesisi projesi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi’nde devam eden çok amaçlı spor tesisinden sonra prestijli bir spor projesini daha hayata geçiriyor. Havaalanı yolu üzerinde 35 bin metrekarelik alanda kurulacak tesisin içerisinde golf sahasından voleybol ve diğer branşlara kadar birçok spor sahası yer alacak.

Yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda inşaatı devam eden dev spor tesisinden sonra Bağlar’ın geleceğine yön verecek prestijli bir spor tesisi projesinde daha ilk adım atıldı. Havaalanı yolu güzergahında belediyeye ait arsada yine 35 bin metrekarelik alanda hayata geçirilmeye başlanan projede golf sporunun yanı sıra bir çok spor branşına ait sahalar, idari bölüm, soyunma ve dinlenme alanları, park ve yeşil alan, sosyal donatı bölümleri yer alıyor. Altyapı çalışmalarına başlanan tesisin kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.



“İnsanlarımız için spor ve huzur alanı olacak”

Geçmişin ihmalinden kaynaklanan sorunları çözüme kavuştururken, aynı zamanda ilçenin ve kentin geleceğine yön verecek prestijli projeleri hayata geçirmeye de özen gösterdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ailelere ve gençlere hitap edecek şekilde planlanan bu projenin de bunlardan biri olduğunun altını çizdi. Beyoğlu, “Projede golf sporundan diğer branşlara, park ve yeşil alan ile sosyal donatı bölümlerine kadar her şey var. Çok amaçlı prestijli bir proje. İnsanlarımız burada hem dinlenme, hem de spor yapma imkanı bulacak. Çalışmalara başladık, hayırlısı ile inşallah kısa zamanda kendi imkanlarımızla tamamlayıp aziz hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bağlar’da hamdolsun artık hizmet ve huzur var” dedi.

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