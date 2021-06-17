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HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün büyüyor Evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı Kardeşi dağa kaçırılan ağabey Yemlihan Arul: "Vatanına geri dön, huzurlu ol ve vatanın şerefli bir evladı ol"

İHA

HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün büyüyor Evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı Kardeşi dağa kaçırılan ağabey Yemlihan Arul: "Vatanına geri dön, huzurlu ol ve vatanın şerefli bir evladı ol"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak zorla dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları evlat nöbeti eylemine katılımlar sürüyor. 7 yıl önce zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen kardeşi Mustafa Arul için eyleme katılan ağabey Yemlihan Arul, "Benim kardeşime tek çağrım vatanına geri dön, huzurlu ol ve vatanın şerefli bir evladı ol. Aksi halde kendi vatanına ihanet eden bir insan şerefsizdir" diyerek kardeşine teslim ol çağrısında bulundu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 654’üncü gününde de devam ediyor. Muş’un Bulanık ilçesinde ikamet eden Yemlihan Arul, 2014 yılında kardeşi Mustafa Arul’un HDP aracılığıyla zorla dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır il binası önüne gelip evlat nöbeti eylemine katıldı. Arul, evlat nöbetine katılmasıyla birlikte çocuklarını HDP ve PKK’dan isteyen aile sayısı 229 olurken, ağabey Arul, kardeşinin HDP aracılığıyla kandırılarak zorla dağa kaçırıldığını önce sürdü. Kardeşi için HDP Diyarbakır İl Binası önüne geldiğini belirten Arul, "Yaklaşık 7 yıldır kardeşim dağa götürülmüş ve 7 yıldır her hangi bir haber alamıyoruz. Burada bulunmamın tek sebebi kardeşimi gönderenler buradadır ve ben onlardan kardeşimi istiyorum. Ben eylemime kardeşim gelinceye kadar devam edeceğim. Çünkü benim kardeşimi HDP vasıtasıyla dağa kaçırdılar. Ben bundan eminim HDP’de siyaset yapanların vasıtasıyla kardeşim dağa götürüldü. Benim kardeşime tek çağrım vatanına geri dön, huzurlu ol ve vatanın şerefli bir evladı ol. Aksi halde kendi vatanına ihanet eden bir insan şerefsizdir" dedi.
Yapılan açıklamanın ardından Arul, elinde kardeşinin fotoğrafıyla HDP önündeki çadırda oturma eylemine başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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