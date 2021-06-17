Diyarbakır'da buğday ekili 250 dönüm alanda yangın

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın merkez Sur ilçesi kırsal Mermer Mahallesi'nde, buğday ekili 250 dönüm alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Merkez Sur ilçesine bağlı Mermer Mahallesi'nde, buğday ekili tarlada öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 250 dönüm buğday ekili olduğu belirtilen alandaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, mahalleli de destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu söndürülen yangında ekili alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparken, jandarma da soruşturma başlattı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-06-17 16:20:17



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