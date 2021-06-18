Ergani Belediyesi park ve çocuk oyun alanı yapımına devam ediyor

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi tarafından kentte 2 adet park ve çocuk oyun alanı yapımına başlandı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları ile Ergani’de 2 mahalleye park ve çocuk oyun alanı yapımına başlandı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Adnan Menderes Mahallesi'nde 680 metrekarelik ve Fatih Mahallesi'nde 620 metrekarelik alan bordür ile çevrelendi. İçerisinde yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları ve oturma bankları yapılması planlanan alanda, ağaçlandırma için zemin çalışmalarına başlandı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçede bulunan Adnan Menderes ve Fatih mahallelerinde 2 alanın atıl durumda bulunduğunu gördüklerini, Ergani Belediyesi olarak, bu alanları hem mahalle sakinleri hem de çocuklar için sosyal alana dönüştürmeyi planlayıp ve ekiplerle çalışmalara başladıklarını aktardı. Kaymakam Öztürk, "Amacımız, mahallelerimizde çocuklar için bir eğlence ortamı oluşturmanın yanı sıra, onlara sosyalleşme ve sportif aktivite imkanı sağlamak. Şimdiden halkımızın güzel günlerde kullanmasını, çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesini dilerim. Ergani Belediyesi tarafından park ve oyun alanı yapımı kısa sürede tamamlanarak Ergani halkının hizmetine sunulacak” dedi.

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