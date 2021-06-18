İşaret diliyle ihbarda bulunan babanın şiddet mağduru 3 çocuğunu polis kurtardı



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da işitme engelli İ.P.'nin (37) polise gidip işaret diliyle yaptığı şikayet üzerine, çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen eşi M.P. (30) gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne M.P ile eşi ve 3 çocuğu polis merkezine götürdü.

Olay, dün merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.P., çocukları E.P. (4), N.P. (6) ve V.P.'ye (8) şiddet uyguladı. İşitme engelli kocası İ.P. duruma tepki gösterdi. Eşiyle tartışan İ.P., evden ayrılıp Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, işaret diliyle şikayette bulundu. Bunun üzerine Bağlar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ailenin yaşadığı eve gitti. Bu sırada polisin geldiğini gören M.P., polise kapıyı açmamak için direndi. Ekiplerin ikna çalışmasıyla bir süre sonra M.P. kapıyı açtı. Şiddet gören N.P., evden alınarak kurtarıldı. Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Evde yaşanan tartışma sırasında evden kaçan çiftin diğer 2 çocuğu ise mahalledeki parkta oyun alanında buldu. Çift ile çocukları emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ GÜN SOKAK ORTASINDA KAVGA ETMİŞLER

Bu arada, çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen M.P. ile eşi İ.P.'nin, önceki gün de sokak ortasında kavga ettiği ortaya çıktı. M.P. ile İ.P.´nin evdeki tartışması, sokağa taştı, kavgaya dönüştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çifti sakinleştirip emniyete götürdüğü bildirildi. Çiftin, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

M.P.´nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.FOTOGRAFLI DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-06-18 12:43:45



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