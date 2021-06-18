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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu’ndan Çermik’e müjde

İHA

Vali Karaloğlu’ndan Çermik’e müjde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Çermik ilçesinde kentin mimari yapısına uygun şekilde inşa edeceği belediye hizmet binasının temeli atıldı. Burada konuşan Vali Karaloğlu, Şeyhan Dede Şelalesinin Milli Park olacağı müjdesini verdi.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Çermik Belediye binasının temel atma törenine katıldı. Vali Karaloğlu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinin, Çermik Belediye binası projesini bölgenin mimari yapısına uygun şekilde revize ettiklerini söyledi. Yıpranmış ve sorunlu altyapısıyla yağışlı havalarda su baskınlarının gerçekleştiği Çermik Çarşısını da sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında yenileyeceklerini ifade eden Vali Karaloğlu, belediye binasının inşası ve Çermik Çarşısı düzenleme işinin 2022 baharında tamamlandığında ilçenin çehresini değiştireceğini belirtti. İlçede kullanılmayan iki otel binasının dayanıksız olması nedeniyle yıktırıldığını dile getiren Vali Karaloğlu, ortaya çıkan 40 dönümlük alanın, Çermik’in kardeş belediyesi olan Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından park yapılacağının müjdesini verdi. Vali Karaloğlu, kaplıcaların hemen yanı başında 40 dönüm arazi üzerine inşa edilecek parkın adının da SamsunÇermik Dostluk Parkı olacağını vurguladı.

Şeyhan Dede Şelalesi Milli Park oluyor
Bu değerli ve güzel ilçeye bu yatırımlarında az geleceğinin altını çizen Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:
“Çermik merkeze 30 kilometre mesafede doğal güzellikleriyle önemli bir yere sahip olan Şeyhan Dede Şelalesinin Milli Park ilan edilmesi için Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğüne talimat verdim. Geçen hafta ekipler, alanı gezdi ve rapor hazırladı. Bir iki teknik problemimiz bulunuyor. İnşallah bunları çözdüğümüzde Şeyhan Dede Şelalesi ve civarını Milli Park olarak ilan edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günü birlik ziyaretleri için orada lavabo, tuvalet, oturma banklarını inşa edecek. Daha sonra alanı Çermik Belediyesine teslim edeceğiz. Proje tamamlandığında ilçemize önemli bir katkı sunacak.”
Vali Karaloğlu, Diyarbakır’ın 17 ilçesinde, hiç ayrım yapmadan ve ötekileştirmeden gece gündüz hizmet etmeye devam ettiklerini anlattı. 2021 yılı içerisinde sadece kırsal mahallelerde bin 200 kilometre yola asfalt sereceklerine dikkati çeken Vali Karaloğlu, şuanda her ilçede şantiyelerinin bulunduğunu ve DİSKİ’nin 552 milyon liralık yatırımla ilçelerde içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi ve yağmur suyu altyapısı inşa edeceğini belirtti. Vali Karaloğlu, “Bazen soruyorlar, bu paraların kaynağı ne? Bende onları şunu söylüyorum, Allah Cumhurbaşkanımızı var etsin. Diyarbakır ile ilgili hangi sorunumuzu aktardıysak talimat verdi, yetmedi takip etti. Cumhurbaşkanımız geçen yıl Bitlis Ahlat’ta bölgenin il valilerini topladı. Orada Diyarbakır’ın en önemli sorununun içme suyu ve yeni bir isale hattı olduğunu arz ettim. Hiçbir yatırım programında yoktu. Sorunun ortadan kaldırılması için proje ek yatırım programına alındı. Ödenek kondu ve şubat ayında ihalesi yapıldı. Nisanda sözleşmesi imzalandı ve şuanda çalışmalar başladı” dedi.
Diyarbakır’ın birikmiş problemlerinin çözümü konusunda tüm Bakanlıklar ve milletvekillerinin ciddi desteklerinin olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, kentte yakalanan pozitif hava, huzur ve güven ortamının devam etmesiyle birlikte tüm sorunları bir bir çözeceklerini kaydetti.
Vali Karaloğlu ve beraberindekiler törenin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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