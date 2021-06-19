Kocaköy'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde toprak bir evde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden biri ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.30'da Kocaköy Tepecik Mahallesinde toprak evde çıkan yangında, evde bulunan 1 erkek hayatını kaybetti. Yangın mahalline giderek olaya müdahale eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden biri ise yaralandı. Yangında üzerine yıkılan duvardan kopan taşlar sonucu yaralanan itfaiye personeli kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tedaviden sonra taburcu edildi.

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