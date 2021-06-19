AK Parti Karaman il teşkilatından evlat nöbetindeki ailelere ziyaret AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan: "Artık PKK'ya eleman devşiremiyorlar, çocukları kaçıramıyorlar"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti tutuğu HDP il binası önünde aileleri ziyarette konuşan AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, “Terörle mücadelede annelerin bu kararlı duruşu çok önemlidir. Artık ne Diyarbakır'dan ne de başka yerlerden PKK'ya eleman devşiremiyorlar, çocukları kaçıramıyorlar” dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafında zorla dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, evlat nöbetine destek ziyaretleri sürüyor. AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu il teşkilatı, evlat nöbetindeki anne ve babalara destek ziyaretinde bulundu. Çağlayan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, terör örgütüne karşı evlatlarını nereden isteyeceğini bilen annelerle karşı karşıya olduklarını söyledi.



“Artık ne Diyarbakır'dan ne de başka yerlerden çocukları kaçıramıyorlar”

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan artık terör örgütünün evlatları kaçıramadığını söyledi. Çağlayan, "Bu direniş bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü çocuklarının adresi, istenilen yer belli ve anneler de bu yerden çocuklarını istiyor. 40 yılı aşkındır 10 binlerce insanımızın kanını döken bu örgüt, inşallah annelerimizin güçlü direnci, imanı ve inancı sayesinde yok olacak. Artık ne Diyarbakır'dan ne de başka yerlerden PKK'ya eleman devşiremiyorlar, çocukları kaçıramıyorlar” dedi.



“Terörle mücadelede annelerin bu kararlı duruşu çok önemlidir”

Annelerin ellerini öptüklerini belirten Çağlayan, ”İnşallah en yakın zamanda ülkemiz terör ve terör destekçilerinden kurtulacaktır. Annelerin bu mücadelesi terör örgütü PKK'nın ve siyasi uzantısı HDP'nin çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Terörle mücadelede annelerin bu kararlı duruşu çok önemlidir. Evlat hasretiyle yanan bu yürekler terörle mücadelede çok değerli bir motivasyon sağlamıştır. İnanıyoruz ki terörle mücadele birlik, beraberlik ruhu ve Diyarbakır annelerinin aylardır süren bu anlamlı duruşlarıyla zaferle sonuçlanacaktır" diye konuştu.

Yapılan açıklama, evlat nöbetindeki ailelerin HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atmasıyla son buldu.

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