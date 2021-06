Kaymakam Türkmen vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kaymakam Türkmen’e kırsal mahalle ziyareti sırasında eşi Pınar Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, Bismil Jandarma Karakol Komutanı İsmail Sert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven ve mahalle muhtarı Murat Fidan eşlik etti. Kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında özelikle köydeki bayanlarla de eşi Pınar Türkmen ile birlikte görüşen Kaymakam Türkmen, kadınların sorun, istek ve önerileri özel dinledi.



"Her mahallemize özel iş planı yapıyoruz"

Ziyaret ettiği kırsal mahallelerin mera alanları, okul, köy içi yolları, su sorunu, kadın taziye evi, çocuk parkı ve kız kuran kursu çalışmaları konusunda halkın taleplerini dinleyen Kaymakam Türkmen, "Bizim için gittiğimiz her mahallenin ayrı bir yeri var. Her mahallemizin ayrı sorunları olduğu için her mahallemize özel iş planı yapıyoruz. Bu kapsamında çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.



"Bismil’i birlikte yöneteceğiz"

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda hizmet vereceklerini ifade eden Kaymakam Türkmen, "Bugün Kurudere Mahalle’sinde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve isteklerini yerinde inceleme fırsatı bulduk. Belediyemizden istenen talep ve çalışmaları programımıza aldık. Daha güzel bir Bismil için ortak akıl ve iş birliğiyle, gönül birliğiyle hep beraber çalışacağız. Zira biz Bismilli birlikte yönetiyoruz. Bu anlayışla vatandaşlarımızı ziyaret ederek onları dinliyor, hizmetlerimizi çözüm odaklı hale getiriyoruz" diye konuştu.

